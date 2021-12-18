Kılıçdaroğlu, Kayseri'de "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parayı pul edeceksin, doları kontrol edemeyeceksin, el oğlundan aldığın dolarla 'Acaba ben doların değerini düşürür müyüm?' diye piyasaya para salacaksın, borç üstüne borç alacaksın, egemen güçler talimat verecek talimatını yapacaksın, sonra piyasaya çıkıp 'Ben milliyetçiyim.' diye gezeceksin, olmaz böyle milliyetçilik." dedi.

Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı"nda konuşan Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in Ekonomik Sosyal Konseyi kurduğunu, burada işçiden çiftçiye, sanayiciden esnafa kadar herkesin temsil edildiğini, bu konseyin en son 5 Şubat 2009 yılında toplandığını, ilk yapacakları işin bu konseyi hızla toplamak olduğunu belirtti.

Bir toplumsal uzlaşmanın sağlanması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onların yapamadığını yapacağız, 'Benim dediğim doğrudur.' anlayışından bu toplumu uzaklaştıracağız, bu anlayış olmaz. Benim dediğim değil, bizim dediğimiz doğrudur. Toplumsal kesimler var ve siyaset var. Sorunları çözecek olan siyaset kurumudur ama siyaset kurumları sorunları akılla, bilgiyle, birikimle ve istişareyle çözer. Dertlerini anlatacaklar, nasıl çözüleceğini anlatacağız, anlatmakla kalmayacağız karşı tarafı da ikna edeceğiz. Kayserili sanayici de esnaf da bunu böyle bilsin, dayatma kültürü olmaz siyasette. 'Akıl akıldan üstündür.' demiş atalarımız. Aynı kuralı uygulayacağız, önce onları dinleyeceğiz sonra çözümlerimizi sunacağız, tartışacağız, doğru yolu bulacağız."

"TL'yi erittiler"

Kılıçdaroğlu, devletin dayatma kültürüyle değil erdemle, akılla, adaletle yönetilebileceğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ama yönetmeye kalkıyorlar ve Türkiye'yi bu hale getirdiler. TL'yi erittiler, milli paramız. Bir yandan kendilerine 'Biz milliyetçiyiz.' diyorlar, bir yandan TL'nin değerini pula döndürdüler. Bütün Kayserililere, tüm vatandaşlarımıza özellikle de kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, milliyetçi arıyorsanız gelin kardeşim, CHP çatısı altındakilerin tamamının milliyetçi olduğunu göreceksiniz. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bayrağını sevendir, parasını pul etmeyendir, egemen güçlerin karşısında diz çökmeyendir. Milliyetçilik kavramı sıradan bir kavram değildir ve hiç kimse unutmasın, 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir. Parayı pul edeceksin, doları kontrol edemeyeceksin, el oğlundan aldığın dolarla 'Acaba ben doların değerini düşürür müyüm?' diye piyasaya para salacaksın, borç üstüne borç alacaksın, egemen güçler talimat verecek talimatını yapacaksın, sonra piyasaya çıkıp 'Ben milliyetçiyim.' diye gezeceksin, olmaz böyle milliyetçilik. Demek ki önce kendi vatandaşını dinleyeceksin sorunun nasıl çözüleceğini masaya yatıracaksın ve tartışacaksın."

Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi devletin bağımsız kurumları olduğunu, bunların başına liyakat sahibi insanlar getireceklerini, sıcak siyasetin buralara müdahale etmeyeceğini dile getirdi.

Esnafa, çiftçiye, sanayiciye seslenen Kılıçdaroğlu, "Banka yönetim kurulunda güreşçinin ne işi var Allah aşkına? Sizin kredi notunuzu bir güreşçi nasıl belirleyecek? İşi bitmiş siyasetçilerin, bankacılığın 'b' sini bilmeyen siyasetçilerin banka yönetim kurullarında ne işleri var? İki maaş alsınlar, üç maaş, dört maaş, beş maaş alsınlar diye mi? Sizin vicdanınız kabul ediyorsa gidin yine oy verin. 'Benim vicdanım kabul etmiyor' diyorsanız oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız. Türkiye'nin refahını ve huzurunu istiyorsanız oyunuzun rengini değiştirmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Kamu İhale Kurumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Uyduruktan bir kuruma dönüşmüş. Çağırıyorsunuz 'beşli çete'den birini, şu işi sana verdim diyorsunuz, ihale yok. Bizim belediye başkanlarımız Facebook üzerinden ihale yapınca onlar da 'Siz de Facebook üzerinden yayınlayın.' demeye başladılar. Sen tepeden o milyar dolarlık ihaleleri kimlere verdin, önce onları bir açıkla bakalım." dedi.

İsraf genelgesi

İsrafın haram olduğunu, devleti yönetenlerin israftan çekinmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Fakirin fukaranın hakkını neden yiyorsun, vatandaşın sana yatırım için ödediği vergileri niçin israf için harcıyorsun. Defalarca söyledim, 'Bir israf genelgesi çıkar, israfı yasakla' diye. Yasaklayamıyor çünkü genelge çıkarsa kendisine dokunacak. Eskiden bakanlıkların binaları vardı, şimdi büyük çoğunluğu kirada oturuyor. Yapmışlar güzel binaları, eskileri boşaltın, burada oturun. Niye, hangi gerekçeyle milletin vergisini oraya ödüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Döviz garantili ihalelere değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milliyetçiyim diyorsunuz, milli paramız diyorsun, kardeşim işi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işin yapıldığı yer Türkiye, ihaleyi yapıyorsun dolar ya da avro. Güvence veriyorsun yine dolar ve avro ile bu da yetmiyor öyle bir düzen kurmuşlar ki şeytanın aklına gelmez. ABD'de enflasyon olursa o da buradaki fiyatlara yansıyor, AB'de enflasyon olursa onlar da bu fiyata yansıyor, şeytanın aklına gelir mi? Zaten dolarla vermişsin, istediğin adama vermişsin, zaten güvenceyi de dolarla vermişsin, o ülkenin enflasyonunu 84 milyon insanın sırtına nasıl yıkıyorsun, ya hangi vicdanla, hangi ahlakla, hangi yasal düzenlemeyle. Söz verdim bunların tamamını bitireceğim, 'beşli çete'yi de bitireceğim. Tamamını TL'ye çevireceğim. Devletin saydam, şeffaf olması lazım. Devlet dediğiniz kurum vatandaştan topladığı vergiyi harcar. Devleti yönetenler bunu yaparlar, devleti yöneten kişi kendi cebinden para vermez. Harcanan her kuruşun hesabını vermek zorundadır, biz bunu yapacağız, her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Görecekler Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, nasıl kalkındığını, nasıl ahlaki temeller üzerine yükseldiğini, adaletin nasıl geldiğini göstereceğiz. Sadece onlara değil, tüm dünyaya göstereceğiz bunu."

(Sürecek)