Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım? - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?

Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
24.06.2025 10:08
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Kurultay davası öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, butlan ve kayyuma karşı partiye destek açıklaması yapmasını istedi. Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" yanıtını verdi.

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan CHP kurultay davası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini ifade etti.

"KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdi.

ÖZEL: BU CEVABIN GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM

3 ismin daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattığı ve Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrasında, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Engin Özkoç, Vahap Seçer, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Bu chpnin alayı mı boş olur 19 22 Yanıtla
  • Afyonlu:
    bi git artık da kuttulalım kayyum senden iyi yönetir 25 7 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    CHP ye 1.guguk kuşu operasyonu Kılıçtaroğlu 2.guguk kuşu operasyonu Özgür Özel Final Guguk Kuşu Operasyonu Muharrem İnce 13 17 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yediğiniz haltı biliyorsunuz 13 16 Yanıtla
  • emir2003:
    Özgür Özelin gitmesi demek, Chp nin 10 puan düşmesi demek! 18 11 Yanıtla
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