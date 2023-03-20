Kılıçdaroğlu'na destek için çekilmesi bekleniyordu! Aday olacağını açıklayan İnce'ye, CHP'den ilk yorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na destek için çekilmesi bekleniyordu! Aday olacağını açıklayan İnce'ye, CHP'den ilk yorum

20.03.2023 09:46

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulunulan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce bugün adaylık başvurusu yapacağını belirtti. Yaşananları değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Muharrem İnce'nin aday olmasını saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağız" şeklinde konuştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapacağını belirtti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan İnce, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına giderek adaylığı için gerekli olan 100 bin imzayı atmalarını istedi.

CHP'DEN İNCE'NİN ADAYLIĞINA İLK YORUM

İnce'nin adaylığını açıklaması, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekleyenleri kızdırırken, CHP'den de gelişmeye ilişkin ilk değerlendirme geldi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Muharrem İnce'nin aday olmasını saygıyla karşılıyoruz, partisi tarafından aday olması yönünde irade ortaya konuldu, başarılar diliyoruz. Ben her şartta, Sayın İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, bunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel: İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

"MUHARREM İNCE İLK GÜNDEN BERİ 'İTTİFAKLARA KARŞIYIM' DEDİ"

Habertürk ekranlarında yayınlanan programda "Muharrem İnce'ye resmi bir davet gitse kabul eder miydi?" sorusuna da yanıt veren CHP'li Özel, "Muharrem İnce ilk günden beri, ben ittifaklara karşıyım dedi. Biz iki ittifakta da değiliz, biz tek başımıza kazanacağız dedi ilk günden. Muharrem İnce ittifaka davet zeminini kendisi ilk baştan kaldırdı. Bence kendisi de buna kızmıyordur, partisindeki kişiler de bununla ilgili kızmıyorlardır. Ama şunu doğrudan anlıyorum ben seçmenin, bugün iktidar değişsin isteyen milyonların bu iş ilk turda bitsin diye bir talepleri var.

"İŞİ İLK TURDA BİTİRELİM DİYEN MİLYONLAR VAR"

Kılıçdaroğlu aday ilan edildikten sonra yaptığı sıçramayla bu işi hiç maceraya bırakmayalım ilk turda bitirelim diyen milyonlar Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu varken başka aday çıkmasın diye bir refleks gösteriyor, bu çok anlaşılır bir refleks. İnsanların bu işin ilk turda bitmesi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında kimsenin aday olmamasını istiyor olmalarını anlıyorum. Ben her şartta bu seçimin ilk turda açık ve net bir farkla kazanacağımızı görüyorum, İnce aday olsa da" dedi.

YORUMLAR (1)
  • zorbey dünya: MEVCUT DURUM İÇİN BU SÖYLEDİĞİNİZE KARGALAR BİLE GÜLÜYOR.AMA BİZİM BİLMEDİĞİMİZ OY ATACAK UZAYLILARI FALAN OTOBÜSLERLE MARSTAN GETİRECEKSENİZ ONU BİLEMEM.DEMEDİ DEME SONRA MIZIKÇILIK YOK.SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN YİNE TRAFO,KEDİ GİRDİ GİBİ SAÇMALIKLARI BU SEFER KİMSEYE YEDİREMEZSİNİZ ONA GÖRE. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi isteniyordu! İnce 'Adaylık başvurusu yapacağım' dedi, CHP'den ilk yorum geldi Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi isteniyordu! İnce 'Adaylık başvurusu yapacağım' dedi, CHP'den ilk yorum geldi Kılıçdaroğlu'nun lehine yarıştan çekilmesi isteniyordu! Muharrem İnce yarın YSK'ya adaylık başvurusu yapacak Kılıçdaroğlu'nun lehine yarıştan çekilmesi isteniyordu! Muharrem İnce yarın YSK'ya adaylık başvurusu yapacak

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na destek için çekilmesi bekleniyordu! Aday olacağını açıklayan İnce'ye, CHP'den ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na destek için çekilmesi bekleniyordu! Aday olacağını açıklayan İnce'ye, CHP'den ilk yorum - Son Dakika
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