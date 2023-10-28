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Kılıçdaroğlu, Kabine'deki ismi göklere çıkardı: Ülkesini seven ona destek versin - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Kabine'deki ismi göklere çıkardı: Ülkesini seven ona destek versin

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:22

İçişleri Bakanı Ali Yerilkaya'nın uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele bağlamında desteklenmesi gerektiğini ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '' Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım'' dedi.

Önümüzdeki hafta yapılacak kurultayda Özgür Özel ile liderlik yarışına girecek Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik mücadelesi ile gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKESİNİ SEVEN YERLİKAYA'YA DESTEK VERSİN"

Sözcü'den İpek Özbey'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Aslında bütün olayları polisimiz biliyor. Yani Güney Amerika'dan uyuşturucunun geldiğini, Afrika'da geminin değiştirilerek orada aktarıldığını, oradan bizim limanlarımıza geldiğini, içeride kimler tarafından pazarlandığını polisimiz biliyor ama iktidar buna göz yumuyordu. Çünkü bunların elinde büyük bir para gücü vardı. Bunların seçim harcamalarını finanse ediyordu. Dolayısıyla patronlara dokunulmadı ve kara paralarının Türkiye'ye gelmesi için yasa çıkarıldı. Çeteler burada hesaplaşmaya başladı. Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yolgeçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii." diye konuştu.

"KIRSALA AĞIRLIK VEREBİLİRDİK"

CHP lideri, seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen "Eksiği nerede gördünüz?" sorusuna "Oyumuzun düşük olduğu kırsala daha fazla ağırlık verebilirdik. Ben büyük mitinglere hep karşı çıktım. Seçim meydanına gelen kişiler, kırsalda, mahallelerde çalışsaydı, kurultayda harcadığımız enerjiyi cumhurbaşkanlığında harcasaydık çok daha farklı bir sonuç elde ederdik" cevabını verdi.

DEVA PARTİLİ BAŞKANLARLA GİZLİ GÖRÜŞME

DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanlarıyla gizlice görüşmesine de açıklık getiren Kılıçdaroğlu, "Ben siyasetçiyim, herkesle her yerde buluşurum. Bina benim nerede sorun var, bilmem mümkün mü? Ben binayla değil, vatandaşla buluşuyorum" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Kabine'deki ismi göklere çıkardı: Ülkesini seven ona destek versin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Kabine'deki ismi göklere çıkardı: Ülkesini seven ona destek versin - Son Dakika
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