Kılıçdaroğlu\'ndan Cinayet Kurbanı Ailelere Destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği yöneticileri ile kadın ve çocuk cinayetlerinde yakınlarını kaybeden aileleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Uluslararası İnsan ve Çocuk Hakları Derneği yöneticileri ile kadın ve çocuk cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, ailelerin yaşadığı süreçler ile kadın ve çocuk haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.