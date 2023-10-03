Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajı: Kendisini arayıp tebrik ettim - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajı: Kendisini arayıp tebrik ettim

Kılıçdaroğlu\'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajı: Kendisini arayıp tebrik ettim
Son Güncelleme: 03.10.2023 14:03

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuştuğunu belirterek, "Kendisini arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim." dedi.

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Pazar günü İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ankara'da pazar sabah İçişleri Bakanlığı önünde saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polisimiz hafif yaralandı. Teröristlerin saldırı girişiminde kullandığı aracı ise Kayseri'de öldürdükleri veterinerden gasbettikleri ortaya çıktı.

"ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Bugün konuyla ilgili grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülke terörden çok çekti. Terör nereden gelirse gelsin terörle mücadele etmek bir insanlık görevidir. Teröre karşı durmak, ortak tepki vermek hepimizin görevidir. Pazar günü İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajı: Kendisini arayıp tebrik ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajı: Kendisini arayıp tebrik ettim - Son Dakika
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