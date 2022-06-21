Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım

21.06.2022 15:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin'in katili için verilen "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadınların susmaması lazım" ifadesini kullandı. Salonda bulunan tüm kadınlar CHP liderinin sözlerini ayakta dakikalarca alkışlarken "Kadınız susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı attı.

Muğla'da 2 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için dün karar açıklandı. Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraat etti.

"KADINLARIN SUSMAMASI LAZIM"

Bugün partisinin grup toplantısında Türkiye'yi ayağa kaldıran bu karara da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pınar Gültekin vakası var. 'Haksız tahrik indirimi' verdiler. Hangi ahlak kavramı bunu gerektirebilir. Kadınların susmaması lazım" diye konuştu. CHP liderinin sözleri sonrası salondaki tüm kadınlar ayağa kalkarak tepkilerini alkışlarıyla ve "Kadınız susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki 'haksız tahrik indirim' kararına tepki gösterdi! Salondaki kadınlar ayakta alkışladı

KARAR SOSYAL MEDYAYI DA AYAĞA KALDIRDI

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da Pınar Gültekin'i öldüren sanık Cemal Metin Avcı için verilen kararı eleştirerek bu yönde paylaşımlar yaptı. Vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim ve siyasetçiler de Pınar Gültekin'in katiline verilen cezaya tepki gösterdi.

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Pınar Gültekin'in katiline verilen 'haksız tahrik' indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti Pınar Gültekin'in katiline verilen 'haksız tahrik' indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım - Son Dakika
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