Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"

13.05.2022 00:31

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kişiliğinin; yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, konuk olduğu canlı yayında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında gündem olacak bir iddia ortaya attı. Çiçek, Kaftancıoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasını isteyen geniş bir grubun olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümü bugün Yargıtay tarafından onandı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda partili Kaftancıoğlu'na destek için parti binasına gitti.

CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞALACAK İDDİA

Kaftancıoğlu'na verilen cezayla ilgili tartışmalar devam ederken, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tüzel kişiliğinin; yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber canlı yayınında çok konuşulacak Kaftancıoğlu iddiası geldi. Çiçek, Kaftancıoğlu'nun genel başkan yapılmak istendiğini söyledi.

"10 ARALIKÇI ZİHNİYETLE BERABER HAREKET EDİYOR"

Kaftancıoğlu'nun CHP'nin içindeki 10 Aralıkçı ekiple hareket ettiğini belirten Çiçek, "Canan Kaftancıoğlu ben de bildiğim süreç içerisinde ifade etmek üzere şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kağan Salıcı'nın İl Başkanı olarak görev yaptığı dönemde görev yapan, 10 Aralıkçılar olarak bilinen, CHP'nin artık vakfa dönmesi gerektiğini söyleyen zihniyet. Bunların parti yönetiminde de etkin olduğunu görüyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Çiçek

"GENEL BAŞKAN YAPMAK İSTİYORLAR"

Çiçek'in konuşmasının devamı şu şekilde: "Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımları yayılmış vaziyette. 2016'da CHP'nin parti meclisi üyesiydi, daha evvel Maltepe Belediye Başkanlığı'na adaylığı söz konusu. Netice itibariyle İstanbul'da belirleyici bir rol içerisine girdi. YCHP'nin Kaftancıoğlu'nun genel başkan olmasını isteyen bir grup var. Burada mağduriyet yaratmaya yönelik bir yol izlenecek.

"İL BAŞKANI OLMASINDA İMAMOĞLU'NUN ETKİSİ VAR"

Malumunuz Canan Kaftancıoğlu'nun 2018 Ocak'ta İl Başkanı olduğu dönemde yarıştığı rakip çok güçlüydü. O aday seçimi kazanmak üzereyken özellikle genel merkezin direktifleri doğrultusunda İmamoğlu'nun etkili olduğu delegelerin İmamoğlu'nu desteklemesi sonucunda Kaftancıoğlu il başkanı oldu."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! 'Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar" - Son Dakika
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