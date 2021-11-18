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Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum

18.11.2021 09:32

Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı hakkında yorum yaptı. Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Türkiye toplumuna sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde helalleşme çağrısı yapıp "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.

"DESTEKLENİLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR ADIMDIR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bu çağrıya "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır." sözleriyle destek verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İNİSİYATİF ALMASI KIYMETLİDİR"

Demirtaş, Politikyol'da kaleme aldığı yazısında ayrıca şunları ifade etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum, devamının gelmesini bekleyecektir. Sadece şimdi değil, ileride iktidar değiştiğinde, bu helalleşme sürecinin devlet adına da kurumsal ve resmi olarak işletilmesi gerekir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Başta siyasetçiler olmak üzere herkes samimiyetle ve cesaretle elini taşın altına koymak, kendi payına düşen sorumluluk gereğince yüzleşmeye dahil olmak zorundadır. Bunun basit oy hesaplarıyla yaklaşılacak bir konu olmadığını herkesin iyi anlaması gerekir. Kaldı ki samimiyetle özeleştirisini ortaya koyan siyasetçiyi, halk kesinlikle bağrına basacaktır. Yine de ahlaklı davranmak ve risk almaktan da çekinmemek gerekir. Başka türlü siyasi öncülük de yapılamaz, toplumsal değişim de sağlanamaz. Bu nedenle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif alması kıymetlidir, helalleşme için yola çıkması önemlidir."

"SÖZÜMÜZ OLSUN, HEP BİRLİKTE HELALLEŞECEĞİZ"

Halkımıza, tüm Türkiye toplumuna sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz. Evet, sorunları biz yaratmadık, sorunların kaynağı biz değiliz ancak siyasetçiler olarak eğer doğru ve başarılı bir politika izleseydik çözümsüzlükten beslenenlerin ekmeğine, istemeden de olsa yağ sürmemiş olurduk. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman kabul ettim ve halen aynı noktadayım. Kimlik siyasetini aşarak toplumun tamamını kucaklamayı başarmalıydık. Şiddetin tümden devre dışı kalması için siyasetçiler olarak daha fazla inisiyatif almalı, öne çıkmalıydık.

"ÖZÜR DİLEYEBİLMEK ZAYIFLIK DEĞİL ERDEMDİR"

Halkımızın haklı taleplerini daha doğru ve ikna edici bir dille anlatmayı, temsil etmeyi başarmalıydık. Bize yönelik ağır saldırılara ve kara propagandaya rağmen hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan barış politikalarını hayata geçirmeliydik. Bunlar bizim eksiklerimiz, hatalarımızdır. Ve eminim bizden dolayı kırılmış, incinmiş milyonlarca insan da var. Dolayısıyla helalleşme ve yüzleşme bizim de sorumluluğumuz. Unutmayın, helalleşme için samimiyetle özür dileyebilmek zayıflık değil, cesaret ve erdemdir."

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum - Son Dakika
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