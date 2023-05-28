Kılıçdaroğlu'nu satan satana! Oylar sayılırken, "Kazanıyoruz" diyen İYİ Partili isim, sonuçlar netleşince ağız değiştirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu satan satana! Oylar sayılırken, "Kazanıyoruz" diyen İYİ Partili isim, sonuçlar netleşince ağız değiştirdi

28.05.2023 20:31

Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırken, İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gündüz saatlerinde, "Kazanıyoruz" diye tweet atan Özkan, seçimler belli olduktan sonra isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermemesini eleştiren Özkan, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu. Benden bu kadar" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık başına gitti. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da bitti.

SEÇİMLERİ ERDOĞAN KAZANDI

Sandıkların tamamına yakını açılırken, sonuçlar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdi.

"KAZANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası siyasiler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Paylaşım yapan isimlerden biri de İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan oldu. Özkan, oy sayımının devam ettiği sırada "Kazanıyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak kendi kitlesini coşturdu.

Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından İYİ Partili Özkan'dan manidar paylaşım: Ronaldo ve Messi'yi yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu

İYİ PARTİLİ ÖZKAN'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Ancak sonuçların belli olmasının ardından İYİ Partili Özkan bambaşka bir paylaşıma imza attı. Son paylaşımında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İbrahim Özkan, aday gösterilmeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı futbolcular Ronaldo ve Messi'ye benzetti.

"TEKNİK DİREKTÖR SUÇLU"

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar… Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…"

Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından İYİ Partili İbrahim Özkan'dan manidar paylaşım: Ronaldo ve Messi'yi yedek kulübesinde bekleten teknik direktör
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nu satan satana! Oylar sayılırken, 'Kazanıyoruz' diyen İYİ Partili isim, sonuçlar netleşince ağız değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nu satan satana! Oylar sayılırken, "Kazanıyoruz" diyen İYİ Partili isim, sonuçlar netleşince ağız değiştirdi - Son Dakika
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