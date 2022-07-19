Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular

19.07.2022 18:08

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin kararın iptal istemini reddetmesinin ve sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun bulmasından sonra CHP ve İYİ Parti liderlerinden tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" sözlerini söylerken, Akşener ise "Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmıştı. Bu kararın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar tarafından Danıştay'a iptal istemiyle dava açıldı. Danıştay ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin kararın iptal istemini reddetti. Öte yandan Danıştay, sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olduğunu vurguladı.

"BU ÜLKENİN DAHA BÜYÜK SORUNLARI VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında çalışmalarını gerçekleştirdi. Randevulu misafirlerini Meclis'te kabul eden Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti. Bu ülkenin daha büyük sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadesini kullandı.

"24 SAATTE YÜRÜRLÜĞE KOYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemini reddine ilişkin, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" açıklamasında bulundu.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı sözleri kullandı: İktidar olduğumuzda yeniden yürürlüğe koyacağız

AKŞENER, KARARI SİYASİ BULDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Danıştay'ın sözleşmeden çekilmeyi hukuka uygun bulmasını eleştirerek kararın siyasi olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YAŞATACAK"

İktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dahil olacaklarını belirten Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" dedi.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı sözleri kullandı: İktidar olduğumuzda yeniden yürürlüğe koyacağız
YORUMLAR
500
Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak Akşener'den Danıştay'a Tepki: 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak. Akşener'den Danıştay'a Tepki: 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak.

İstanbul Sözleşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Danıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement