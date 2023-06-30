Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak oluşturabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak oluşturabilir

30.06.2023 10:23

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni bir ittifak kurabileceği konuşuluyor. Sürekli görüş alışverişinde bulunan ikilinin detayları netleştirmeye çalıştıkları da gelen bilgiler arasında...

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından muhalefette, yerel seçimlere yönelik kulisler de uç vermeye başladı. İttifaklar konusunda partiler arasındaki görüşmeler devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sürekli dirsek temasında olduğu öğrenildi.

MUHALEFET CEPHESİ KAZAN GİBİ

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Millet İttifakı bileşenlerinin, dışarıdan bazı partilerin katılımıyla yeni bir ittifak kurup kurmayacakları, özellikle İYİ Parti'den istifa edenler tarafından yeni bir parti kurulup kurulamayacağı yönünde bir yoklama sürecinde oldukları öğrenildi.

AKŞENER İPLERİ KOPARDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "hesap verme ve hesap sorma" içerikli konuşması kulislerde tartışılıyor. İYİ Parti tabanında oluşan "CHP ile birlikte olduğumuz için yüksek oy alamadık" inanışı nedeniyle Akşener'in "kuyruk siyaseti" özeleştirisini yaptığı dile getiriliyor.

Kılıçdroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak kurabilir

YENİ BİR İTTİFAK MI GELİYOR?

Ayrıca ikinci tur öncesi ve sonrasında, İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıcak temaslar dikkat çekmişti. Özdağ, seçim sonrası yenilginin ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu. Akşener'in partisinin kurultayında bu temaslara yönelik kızgınlığı nedeniyle sert mesajlar verdiği de iddia ediliyor. Bazı İYİ Parti kurmayları, bu temasların yeni bir ittifaka evrilebileceği düşüncelerini savunuyor. Zafer Partisi'nden bazı isimler de bu fikre uzak durmuyor.

DİĞER PARTİLER MESAFELİ

İkinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin altyapıyı oluşturduğu düşünülüyor. İYİ Parti, seçimden sonra özellikle DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partileri ile yeni bir ittifaka sıcak yaklaşmadığını ortaya koymuştu.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak oluşturabilir - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak kurabilir
10:12 Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak kurabilir
10:04 Başak Sayan'ın Kurban Bayramı Paylaşımı Tartışma Yarattı
10:00 Başak Sayan'ın Kurban Bayramı paylaşımı tartışma yarattı: Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın
10:02 Fransa'da Genç Sürücünün Öldürülmesine Tepki Gösteren Eylemciler Ülkeyi Kaosa Sürükledi
09:58 Fransa yanarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi konserde eğlendi
08:58 Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor
08:54 Protestolar Fransa'yı yangın yerine çevirdi! Ünlü mağazaları yağmaladılar, bankaları ateşe verdiler
08:41 Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi
08:37 Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 10:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Özdağ, yerel seçimler için yeni bir ittifak oluşturabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement