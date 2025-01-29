Kim Jong-Un Nükleer Tesisleri Denetledi - Son Dakika
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Politika

Kim Jong-Un Nükleer Tesisleri Denetledi

Kim Jong-Un Nükleer Tesisleri Denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, nükleer kapasiteyi güçlendirme talimatı vererek stratejik hedefleri vurguladı.

29.01.2025 04:39
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesindeki bir nükleer malzeme üretim tesisini ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü denetledi.

Nükleer savunma kapasitesini sürekli olarak geliştirmenin "askeri ve siyasi değişmez görev" olduğunu vurgulayan Kim, yetkililere nükleer stratejik kapasiteyi daha da güçlendirme ve nükleer üretimi artırma talimatı verdi.

Kuzey Kore'nin 20 Ocak'ta ABD'de görevi devralan Donald Trump yönetimi karşısında izleyeceği politika merak konusu olurken, Pyongyang'dan kritik bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-un bir nükleer malzeme üretim tesisini ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü denetledi. Silah üretiminde kullanılan nükleer malzemelerin üretim süreçleri ve Nükleer Silahlar Enstitüsü'nün 2025 hedefleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, yaptığı konuşmada 2025'in ülkenin nükleer gücünü geliştirmede "kritik önemde olduğunu" vurguladı.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünün her geçen gün daha da geliştiğinin altını çizen Kim, "Barış ve güvenliğin güç yoluyla garanti altına alınması en doğru ve değişmez seçenektir" ifadelerini kullandı.

Kim: "Nükleer savunma tek seçenek"

Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamının giderek daha zorlu hale geldiğine dikkat çeken Kim, "Düşmanları tamamen caydırabilecek mutlak güç bildiri veya sloganlarla değil, savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve bilimsel ilerleme yoluyla sağlanabilir" şeklinde konuştu. Kuzey Kore'nin içinde bulunduğu şartlar karşısında tek vazgeçilmez seçeneğin "nükleer savunma kapasitesini istikrarlı bir şekilde güçlendirmek" olduğunu ifade eden Kim, "Çünkü sadece bugünün değil, aynı zamanda ülkenin geleceğinin sorumluluğunu da taşıyoruz" dedi. Ülkenin nükleer savunma kapasitesini sürekli olarak geliştirmenin "askeri ve siyasi değişmez görev" olduğunu vurgulayan Kim, yetkililere nükleer stratejik kapasiteyi daha da güçlendirme ve nükleer üretimi artırma talimatı verdi.

Trump Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak tanımlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak tanımlayarak, ülke lideri Kim Jong-un hakkında "Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Kim'i "akıllı bir adam" olarak nitelendiren Trump, "Onunla tekrar temasa geçeceğim" açıklamasında bulunmuştu. Trump'ın açıklamaları Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlanmıştı. Buna rağmen, Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz Pazar günü su altından fırlatılan güdümlü bir stratejik seyir füzesi test ederek Trump yönetimi dönemindeki ilk silah denemesini gerçekleştirmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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