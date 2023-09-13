Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme öncesi koltuğunun dayanıklılığını kontrol ettirdi - Son Dakika

Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme öncesi koltuğunun dayanıklılığını kontrol ettirdi

Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme öncesi koltuğunun dayanıklılığını kontrol ettirdi
Son Güncelleme: 13.09.2023 17:52

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya'da düzenlenen zirvede Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığını kontrol ettirdi. Koltuğun temizlenmesinin ardından bir cihazla koltuğun Kim'in ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağı kontrol edildi. Koltuğun dayanıklılığına dair yapılan kontrol, Kim'in ağırlığının yaklaşık 136 kg olduğu bilgisine dayanılarak gerçekleştirildi. Koltuk, arka ayakları olmayan, tek bir eğimli çerçeve tarafından desteklenen bir tasarıma sahipti. Kim'in liderlik imajına zarar gelmemesi için koltuğun dayanıklılığına önem verildi. Ancak koltuğun temizlenmesi ve kontrol işlemlerinin kim tarafından talimatlandırıldığı ve kullanılan cihazın ne olduğu hala bilinmiyor. Zirvede istenmeyen bir olay yaşanmaması için Kim'in korumaları ve Kuzey Koreli yetkililer her adımını titizlikle takip ediyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'da düzenlenen zirvede Putin ile yapacağı görüşme oturacağı koltuğun sıkı bir şekilde kontrol edilmesini istedi.

Kuzey Kore liderinin Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığı kontrol edildi

Korumaları Kim'in oturacağı koltuğu temizledi. Daha sonra tam olarak ne olduğu belli olmayan bir cihazla koltuğun Kim'in kaldırıp kaldıramayacağını kontrol etti.

Kuzey Kore liderinin Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığı kontrol edildi

Kim Jong Un'un ağırlığının yaklaşık 136 kg olduğu bildirilince, koltuğun dayanıklılığına dair yapılan kontrol daha anlaşılır hale geldi. Koltuk, IKEA tarafından popülerleştirilen tasarıma sahipti ve arka ayakları olmayan, tek bir eğimli çerçeve tarafından destekleniyordu.

Kuzey Kore liderinin Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığı kontrol edildi

Kim, koltuğunun ağırlığını taşıyamaması durumunda liderlik imajına zarar geleceği ihtimal göz önünde bulundurularak önlemler alındı. Görüntüler kim tarafından çekildiği bilinmezken korumalara kimlerin koltuğu temizleme talimatı verdiği ve koltuğun dayanıklılığını kontrol etmek için kullanılan cihazın ne olduğu hala bilinmiyor.

Kuzey Kore liderinin Putin ile yapacağı görüşme öncesi oturacağı koltuğun dayanıklılığı kontrol edildi

Zirvede istenmeyen bir olay yaşanmaması için korumaları ve Kuzey Koreli yetkililer Kim'in attığı her adımı titizlikle takip ediyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

Kuzey Kore, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme öncesi koltuğunun dayanıklılığını kontrol ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme öncesi koltuğunun dayanıklılığını kontrol ettirdi - Son Dakika
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