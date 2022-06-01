Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti - Son Dakika
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Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti

01.06.2022 15:53
Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti

Kırgızistan Meclisi Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov ve beraberindeki heyet, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile bir araya geldi.

Kırgızistan Meclisi Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov ve beraberindeki heyet, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile bir araya geldi.

CHP Grup Toplantı Salonundaki görüşmede konuşan Özkoç, Aydarbekov ve beraberindeki heyeti CHP Grubunda ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ortak tarih ve kültürel bağlar nedeniyle Orta Asya coğrafyası ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu belirten Özkoç, CHP olarak Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle bağımsızlıklarından bu yana iyi ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Bu çerçevede Kırgızistan ile ilişkilerin güçlendirilmesinin değerli olduğunun altını çizen Özkoç, şunları kaydetti:

"Demokrasinin ileri taşınmasında parlamentoların önemi büyüktür. Hepimize bu yönde önemli görevler düşmektedir. Biz Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye, diğer ülkelerin parlamentolarıyla siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kırgızistan ile tarihimizde ebedi dostluğumuz var ve bu dostluğu gelecekte parlamenterler arası bir dostluğa çevirerek tüm dünyaya demokrasinin ne kadar değerli olduğunu birlikte sunmaktan onur duyacağız."

Cengiz Aydarbekov da Türkiye'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kırgızistan'dan Türkiye'ye kardeşlerinin yanına geldiklerinin vurgulayan Aydarbekov, "Bizim, dilimiz, kültürümüz, tarihimiz birdir. Biz buraya kardeşlerimizin yanına geldik. Parlamentolar arası ilişkiyi daha da güçlendirmek için buradayız." dedi.

Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti
Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti
Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti
Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti
Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırgızistan, Engin Özkoç, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırgızistan parlamento heyeti, CHP Grubunu ziyaret etti - Son Dakika


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