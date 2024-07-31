Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Politika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Temmuz Ayı Encümen Toplantısı İzmir'in Selçuk ilçesinde yapıldı. Toplantıda turizm kentlerinde su tasarrufu konusu ele alındı.

31.07.2024 18:46  Güncelleme: 18:48
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Temmuz Ayı Encümen Toplantısı İzmir'in Selçuk ilçesinde yapıldı. Toplantıda özellikle turizm kentlerinde kullanma suyunun tasarruflu tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Biz kaynaklarımızı artırmak için çok yakın zamanda yağmur suyu hasadına başlayacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Temmuz Ayı Encümen Toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında Selçuk'ta yapıldı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ev sahipliği yaptığı toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı.

"Kendi kendine yetebilen bir kent"

Selçuk Efes Kent Belleği Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda söz alan Başkan Ömer Günel, turizm kentlerinde özellikle yaz döneminde artan nüfusla birlikte kullanma suyu sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle su kaynaklarından tasarruflu biçimde faydalanılması gerektiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bu konuda alternatif kaynaklara yönelmemiz büyük önem taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz yakın zamanda yağmur suyu hasadına başlayacağız. Amacımız Kuşadası'nı kendi kendine yetebilen bir kent haline getirmek. Türkiye'de bu projeyi hayata geçirecek ilk kıyı ilçe belediyesi de biz olacağız. Proje ayrıca başta kuraklıkla mücadele, kanalizasyon sistemine giden yağmur sularının neden olduğu taşkınların önüne geçebilmek ve su kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen toplantısında belediye başkanları ayrıca geçtiğimiz günlerde Selçuk ve Kuşadası'nda meydana gelen orman yangınlarının ardından benzer bir durumun yine yaşanması halinde birlik üyelerinin birbirine destek olma yollarını ele aldı. Yaşanan ekonomik krizin belediyeler üzerindeki etkisinin de görüşüldüğü toplantıda, durumu hafifletmek için alınabilecek önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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