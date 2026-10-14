TBMM'de fon soruşturması gerginliği: Akbaşoğlu 84 kişinin tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
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TBMM'de fon soruşturması gerginliği: Akbaşoğlu 84 kişinin tutuklandığını açıkladı

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TBMM\'de fon soruşturması gerginliği: Akbaşoğlu 84 kişinin tutuklandığını açıkladı
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Fon soruşturması, Kızılay Kanunu teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'u gerdi. İYİ Partili Turhan Çömez, eski bir bakanın 163 milyon lirayla 5 ay içinde 2 milyar 170 milyon lira elde ettiğini savunarak kaynağın açıklanmasını istedi. AK Partili Akbaşoğlu, 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 84 tutuklama, 27 yakalama ve 99 adli kontrol kararı bulunduğunu söyledi. Tartışma büyüyünce oturuma 5 dakika ara verildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, grup başkan vekilleri arasında sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, 'Fon' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Türk Kızılay Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin karşılanmasının ardından grup başkan vekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı bölüme geçildi. Bu bölümde grup başkan vekilleri arasında, 'fon' tartışması yaşandı.

163 MİLYON KOYDU, 5 AYDA 2 MİLYAR 170 MİLYON ALDI İDDİASI

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "163 milyon lira, tam 1 ton para. Soruyoruz, eski bir bakan, eski bir milletvekili ve hayatında memurluktan başka, siyasetten başka hiçbir iş yapmamış; nereden buldun bu 163 milyon lirayı, vergisini verdin mi, nasıl kazandın? Peki, milletvekili, bakan olduğun zaman bunları mal bildiriminde beyan ettin mi? Hiçbirinin cevabı yok. Ve kendisi bu 163 milyon lirayı koyuyor, 5 ay içerisinde tam 2 milyar 170 milyon lira para alıyor. Oturdum hesap ettim, tam 2 kamyon para, 1 ton koymuş, 2 kamyon para almış. Ve bu paranın kaynağını bilmiyoruz. AKP'li arkadaşları soruyor kendisine, 'Sen daha dün bir belediye başkanına rica ediyordun, 2+1 evin kirasını ödeyemiyordun. Nasıl oldu da bu paraları buldun? Nasıl oldu da bu tonlarca paraları aldın götürdün?' diye soruyor, cevap yok" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Serkan Sarı, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir de fon soruşturmasının yanı sıra Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

SORUŞTURMADA 84 TUTUKLAMA, 27 YAKALAMA KARARI

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise fonların tasfiyesi ve geri ödenmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandığını ifade etti ve teklifin içeriğini paylaştı. Akbaşoğlu, "Teklifle sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işleyişinin korunması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı fiillerin ekonomik sonuçlarının bu fiillerle ilgisi bulunmayan yatırımcılara yansıtılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle teklif, devletin sermaye piyasalarında hukuka aykırılık, usulsüzlük ve yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığını somut biçimde ortaya koyarken yatırımcı güveninin tesisine ve finansal piyasaların sağlıklı ve istikrarlı işleyişinin sürdürülmesine hizmet etmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, soruşturmaya ilişkin de konuşarak, soruşturma kapsamında 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını, 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve 99 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

GENEL KURULDA GERGİNLİK, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

CHP Grup Başkan Vekili Serkan Sarı'nın konuşmasına itirazı üzerine Akbaşoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkilendiği şehirlerde yapılan çalışmaları anlattı. Muhalefet milletvekilleri fon konusunun konuşulması gerektiğini belirterek araya girdi. Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken CHP'li Sarı'nın grup sırasına sert bir şekilde vurması üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. Akbaşoğlu, "2,5 yılda 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık. Bakın, biz bunları yaparken Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk, hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu, bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz, herkesten hesap soruyoruz, hesap sormaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Beyazıt, birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA
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