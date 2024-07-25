KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği\'nin Onursal Başkanı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulmuş olan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu. DMW Onursal Başkanlık takdim töreni İstanbul'da gerçekleşti.

25.07.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulmuş olan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu.

DMW Onursal Başkanlık takdim töreni, DMW Başkanı Ferhat Bozçelik, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Onursal Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, KKTC devlet görevlileri ve DMW üyelerinin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti.

DMW Başkanı Ferhat Bozçelik ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği "Onursal Başkanlık Beratı"nı sundu.

Törende konuşan DMW Başkanı Ferhat Bozçelik, "Avrupa'da KKTC'yi tanınırlığını ve bilinirliğini daha yakinen anlatabilmek için Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın ailemize katılımı çok önemliydi. Böylelikle Avrupa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi daha iyi anlatabileceğiz. KKTC'nin hak ettiği yere ulaşmasında vesile olmak bize onurdur" dedi.

Daha sonra konuşan DMW Onursal Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, "Çağımız ileri demokrasi çağıdır. İleri demokrasi çağında DMW çok önemli bir rol üstlenmiştir. Birliğimizin ve KKTC'nin hak ettiği yere gelmesi için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DMW Onursal Başkanlığı'na seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, KKTC'nin uluslararası tanınmasında DMW'nin önemine değinerek, "10 yıldan beri DMW'nin KKTC'ye verdiği desteklerin farkındayız. Şimdi hep birlikte daha da güçlü yol alabileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin de desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında Almanya'da kurulan ve Türkiye'de faaliyetlerine 2010 yılında başlayan DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, küresel anlamda yaptığı diplomatik ve ekonomik çalışmalarla devletler arasında iş birliğinin artmasına, ticari ve yatırım etkileşiminin gelişmesine ve insan haklarının uygulanmasına katkılar sağlamaktadır.

Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin adaylık süreçlerinin optimal şekilde yürütülmesinde gereken desteği sunmakta ve bu ülkelerde bulunan iş dünyasının Avrupa Birliği ekonomisine kolay entegre olması için uluslararası çapta ekonomi ve yatırım zirveleri düzenlemektedir.

DMW, Türkiye'deki ofisinin kuruluşunu takip eden yıllarda KKTC ile ilgili konulara da odaklanmış ve günümüze kadar geçen sürede KKTC'nin tanınması ve Ada'da iki devletli çözümün hayata geçmesi için kararlı desteğini sürdürmüştür.

DMW'nin girişimleriyle 2017 yılında Polonya'da KKTC Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmişti. O tarihlerde gerçekleştirilen bu toplantılar KKTC'nin tanınması için önemli bir adım niteliğindeydi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İstanbul, Kıbrıs, Tatar, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin Onursal Başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement