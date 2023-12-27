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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta konferansa katıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta konferansa katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta düzenlenen 'KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi' konulu konferansa katıldı. Tatar, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kıbrıs'ta söz hakkının olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Tatar, Kars Valiliği ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars\'ta konferansa katıldı
27.12.2023 - 19:43,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konulu konferansa katıldı.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konulu konferansa katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu yaptı. Kıbrıs tanıtım video gösterisinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferansta katılımcılara seslendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bize, Kıbrıs Türk'üne tam desteği olmuştur. Bu destek devem etmektedir. Bize söylenen, 'biz Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit ve eşit ulusluluk bunların teki olmadan biz müzakere masasına dönmeyeceğiz. Biz müzakere masasına oturmayacağız. Çünkü özlük hakkı, özden gelen hakkı ile hukuku ile bütün bu uluslararası anlaşmalarla, bu anlaşmalar arasında Lozan Antlaşması'nda vardır. Orada da ifade etmektedir. Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türk tarafının söz hakkı olacaktır. Türkiye bunda bir aktör ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti hem Doğu Akdeniz'in en büyük ülkesidir. İskenderun'dan Ege adalarına kadar, 2 bin kilometre sahil şerididir ve aynı zamanda garantör ülke olarak Türkiye'nin ne düşündüğü, Türkiye'nin ne söylediği, Türkiye'nin ne gibi bir anlaşma istediği çok önemlidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu tarafından plaket takdim edildi. Program daha sonra sona erdi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars Valiliği ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Tatar geceyi Kars'ta geçirecek. - KARS

Kaynak: İHA
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