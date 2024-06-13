KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kıbrıs müşterek, ortak, milli davamızdır" - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kıbrıs müşterek, ortak, milli davamızdır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kıbrıs müşterek, ortak, milli davamızdır" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Isparta ziyareti çerçevesinde programına Isparta Valiliği'ni ve Isparta Belediyesi ziyaret ile devam etti.

13.06.2024 20:53
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Kıbrıs müşterek, ortak, milli davamızdır"

ISPARTA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Isparta ziyareti çerçevesinde programına Isparta Valiliği'ni ve Isparta Belediyesi ziyaret ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar "Kıbrıs müşterek, ortak, milli davamızdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Isparta ziyareti çerçevesinde programına Isparta Valiliği'ni ve Isparta Belediyesi ziyaret ile devam etti. Polis mangası eşliğinde Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ardından Vali Baruş, Valilik makamında Cumhurbaşkanı Tatar'a Isparta'yla ilgili brifing sundu. Burada gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Isparta'da bulunmasından ve belediyeyi ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanım Isparta'mıza gelmekle bizleri onurlandırdınız" dedi.

Tek millet, iki devlet olarak KKTC ve Türkiye'nin dünyaya ismini yazdırdığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iki ülkenin dünyanın gözbebeği olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlerle ilgili ne kadar samimi ve istekli bir şekilde yanınızda olduğunu bizlerde takip ediyoruz. İnşallah sizlerle beraber daha güzel yerlere geleceğimiz inancındayız. Buraya kadar gelmek kolay değildi, zor zamanlardan geçildi. Rauf Denktaş Cumhurbaşkanımızdan sonra sizler aynı duygu ve düşüncelerle en güzel hizmetleri yaparak bugünlere geldiniz. Bizlerde Türkiye olarak her zaman sizlerleyiz, sizleri çok seviyoruz. Buraya kadar gelerek bizleri ziyaret etmenizden duyduğumuz memnuniyetimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Isparta ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da güçlenmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Isparta genelinde Antalya üzerinden 2 saatte ulaşılabileceğiniz Doğu Akdeniz'in en güzel adası. Kıbrıs sadece Kıbrıs Türk'ünün değil, Türkiye'nin de davasıdır. Müşterek, ortak, milli davamızdır. Oranın güçlenmesi, refahın artması, geleceğe taşıyabilmemiz için uluslararası camiayı daha da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğine inandırabilmek için çalışmalarımızı bu anlayışla tek vücut, tek yürek sürdürmek durumundayız. Bu heyecanı Isparta'da tekrar gördüm, çok mutlu oldum. Isparta'nın buradaki insanlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sevgisini ve samimiyetini gördüm. Bu da beni mutlu etmiştir" görüşlerinde bulundu.

Pandemi süreci, Ukrayna savaşı, 6 Şubat depremlerine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadık ve bu acı devam ediyor. Türkiye'nin bu büyük acıyı sarabilmesi için büyük bir seferberlik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çoğu milletin baş edemeyeceği bir seferberlikle orada çalışmalar kısa zamanda tamamlanır. Bu acı hepimizin acısıdır. İçerisinde bulunduğumuz koşullarda değerlerimizi, kıymetlerimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Burada da görüyoruz, böyle güzel bir coğrafyaya sahip olmak ve güzel ürünlere gül bahçelerinden, elmamıza, kirazımıza, kültürel değerlerimize ve tüm bu zenginlikleriyle belki de Isparta en iyi yaşanabilecek bir yer. Isparta gönlümde bir kez daha taht kurmuştur. Tüm Ispartalılara bir kez daha şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sevgimi ve muhabbetimi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu gönül birliğimiz bizim zenginliğimizdir ve bu zenginlik bizi geleceğe emin adımlarla taşıyacaktır" görüşlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar Süleyman Demirel Üniversitesi mezuniyet törenine katıldıktan sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA

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