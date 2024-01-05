KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta çok sayıda insanımız katledildi, çoluk çocuk yaşlı demeden. Canlı canlı mezara gömülenler oldu. Bugün Gazze'de, Filistin'de yaşananlar 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta da yaşandı" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. 'KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü' başlığıyla gerçekleştirilen oturumda konuşan Ersin Tatar, arkalarında 85 milyonluk dev bir Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve kendilerini hiç yalnız hissetmediklerini söyledi.

'KIBRIS'TA ÇOK SAYIDA İNSANIMIZ KATLEDİLDİ'

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu anlatan Ersin Tatar, KKTC'nin Anadolu'nun bir uzantısı olduğunu vurguladı. Türkiye'ye geldiğinde Kıbrıs gazileriyle mutlaka buluştuğunu ve onlara olan minnet duygularını paylaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta çok sayıda insanımız katledildi, çoluk çocuk yaşlı demeden. Canlı canlı mezara gömülenler oldu. Bugün Gazze'de, Filistin'de yaşananlar 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta da yaşandı" dedi.

'MİLLİ İRADEYİ ORTAYA KOYARAK DESTAN YAZDIK'

Türkiye sayesinde KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu, yapılan yeni yatırımlarla da çehresinin değiştiğini söyleyen Ersin Tatar, KKTC'nin Türkiye ile daha güçlü hale geldiğine işaret etti. Türkiye, Anadolu, Mehmetçikler ve Türk halkının desteğiyle Kıbrıs'ta bir destan yazdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesine ramak kala orada milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık. Bugün Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, anavatanıyla uyum içerisinde. Gerek enerji politikalarında gerek askeri meselelerde gerek mavi vatandaki hakkımızın hukukumuzun korunmasında gerek hava sahasında Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC gelecekte de çok daha güçlü pozisyonda ülkelerin ve milli ulusal menfaatlerin korunması bakımından büyük işlere imza atacaktır" diye konuştu.

Filistin'de, Ukrayna'da, Bosna Hersek'te çatışmalar yaşanırken 1974'ten sonra yeni düzene kavuşan KKTC'nin barış ve huzur içinde yaşadığını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun Türkiye sayesinde olduğuna vurgu yaptı. Federasyon temelli çözüm önerilerinde KKTC halkı için bir gelecek göremediğini de anlatan Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yeni bir anlaşma yapılacaksa bunun mutlaka iki devletli bir siyasi çözüm modeli şeklinde olması gerektiğine işaret etti. Ersin Tatar, bağımsız bir Türk devleti olarak devam ettikleri takdirde Türkiye ile diledikleri gibi anlaşmalar yapabileceklerini ve KKTC'yi kalkındırabileceklerini söyledi.