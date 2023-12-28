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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetleri artırılabilir" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetleri artırılabilir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetlerinin artırılacağını söyledi. Tatar, Ardahan'ın milli tarihimizde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki bağların güçlenmesini ve ziyaretlerin artmasını temenni etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Ardahan\'la karşılıklı turizm faaliyetleri artırılabilir"
28.12.2023 - 20:21,
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: " Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetleri artırılabilir"

ARDAHAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ardahan kongreleri milli tarihimizde yerini almış ve Kıbrıs gibi geçmişte büyük mücadeleler vermiştir" dedi.

Bazı programları dolayısıyla Ardahan'a gelen Tatar, Ardahan valiliği önünde Vali Hayrettin Çiçek ve protokol tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Valilik toplantı salonunda basınla bir araya geldi. Tatar burada yaptığı konuşmada, "Ardahan'da Kıbrıs gibi geçmişte büyük mücadeleler vermiş. Ardahan kongreleri milli tarihimizde yerini almıştır. Burada bir destansı mücadele verilmiş. Dünkü programda da Kars'ın Sarıkamış ilçesini ziyaret ederek Sarıkamış harekatında hayatını kaybeden Mehmetçiklere rahmet diledik. Onlarla ilgili duygularımızı paylaştık. Biz bundan yüz yıl önce büyük mücadeleler verdik. 2 ay öne de Çanakkale'yi ziyaret ettim. Orda da şehitlerimizi andık." dedi.

Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetleri artırılabilir

Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan'la karşılıklı turizm faaliyetlerinin artırılacağını söyleyerek, "KKTC'nin Türk dünyası için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizleri bir birimize bağlayan fedakarlıklardır, dolayısıyla bedeller bizim için önemli. Bizdeki mücadelelerin benzer tarafları var. Bu nedenle böyle ziyaretler ve temasların önemli olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs ile Türkiye arasında turizm faaliyetlerinin artacağına inanıyorum. Biz her zaman kendimizi büyük Türk milletinin ayrılmaz, kopmaz parçası olarak görüyoruz. Aramızdaki bağlar daha da güçlensin istiyoruz. Ziyaretler daha da artsın. Ekonomik, ticaret ve kültürel olarak artsın. Bunlar en büyük temennim ve dileğimdir." dedi.

Kaynak: İHA
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Ardahan, Kıbrıs, Diplomasi, Politika, Son Dakika

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