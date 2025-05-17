KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar.

17.05.2025 17:49
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar. Bizleri hiçbir zaman yıkamayacaklar çünkü biz gönülden zenginiz, gönülden birbirimize bağlıyız." dedi.

Tatar, Ortahisar ilçesi Bostancı Mahallesi'ndeki Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılış töreninde, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, "Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra Trabzon'da Girne Koleji'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolejde öğrencilerin milli değerler, vatan, bayrak, Türkiye ve KKTC sevgisiyle eğitim alacağını belirten Tatar, bunun da kendilerine güç vereceğini vurguladı.

Tatar, geçen haftalarda KKTC'de Selçuk Bayraktar'ın talimatıyla 11. TEKNOFEST gerçekleştirildiğini ifade ederek, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarıyla teknolojide, havacılıkta, uzay sanayisinde nasıl bir dönüşüm gerçekleştiğini hep birlikte gördüklerinin altını çizdi.

TEKNOFEST'i 225 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Tatar, "Orada gördüklerimizle gurur duyduk çünkü Türkiye bizim anavatanımız, artık bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Çünkü dünya devletidir." diye konuştu.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki mesafenin hava yoluyla 1,5 saat olduğunu anımsatarak, "Yine diğer uçuşlar başladı ve dolayısıyla aramızdaki münasebetlerin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Trabzon'dan, Çaykara'dan ve çeşitli farklı yakın bölgelerden Kıbrıs'a yerleşerek orada bakanlık, milletvekilliği yapan, iş insanları yetiştiren Trabzonluların arasında bulunmaktan memnun olduğunu belirten Tatar, "Çünkü işin özünde işte bu yürek varsa konuşabiliyoruz. Aramızdaki bu gönül bağları tarihten gelen zenginliktir." dedi.

Tatar, aileleri geçmiş yıllarda Kıbrıs'a yerleşen tanıdığı bazı kişilerle ilgili de bilgi vererek, "Dolayısıyla bakınız dağlara, bakınız gönül zenginliklerine. İşte dünyada bizlere her türlü saldırıda bulunanlar, varsınlar bulunsunlar. Bizleri hiçbir zaman yıkamayacaklar çünkü biz gönülden zenginiz, gönülden birbirimize bağlıyız." diye konuştu.

"Aramızdaki bağların bugün bir kez daha güçlendiğini görüyorum"

Anadolu ile Kıbrıs arasındaki bağlara çok önem verdiğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Çünkü Anadolu'yla bağlar demek, biz de orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başımız dik, onurlu bir şekilde orada, mavi vatanda, mavi vatanın kalbinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gelecek nesillerin o bölgede varlığını sürdürmeleri ve büyük Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının başı dik, onurlu bir şekilde oradaki egemenlik hakkıyla varlığını sürdürmesi ve haliyle büyük Türk dünyasının bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, özgür, hür egemenliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesinin elbette bütün bunlar teminatı ve dayanağıdır."

Kolejde çok değerli evlatların yetişeceğine inandığını belirterek emeği geçenleri kutlayan Tatar, şunları kaydetti:

"Bu evlatlar dediğim gibi milletimizin geleceği için hem Trabzon'un geleceği için hem her türlü buradaki ilimle, bilimle ve dijital dönüşüm anlayışıyla artık dünyayla birlikte evrensel değerlerin çok önemsendiği eğitim kurumunda çok güzellikler olacaktır. Çünkü tüm bu güzellikler, bizlerin kalbinin bir yansımasıdır. Bizlerin kalbinin haykırışıdır. Çünkü biz böylesine güçlü bir ailenin evlatlarıyız, değerleriyiz, sevenleriyiz çünkü biz milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize önem veren insanlarız. Dolayısıyla bu duygularla bir kez daha tüm Trabzon'a hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Aramızdaki bağların bugün bir kez daha güçlendiğini görüyorum. Bu da beni fazlasıyla mutlu etmektedir."

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle anarak, "Ben her gittiğim yerde mutlak suretle Kıbrıs gazilerini ziyaret ederim. Trabzon'daki Kıbrıs gazilerini ziyaret edip onlarla kucaklaşacağım, hasret gidereceğim. Ama hiçbir zaman biz vefayı unutmadık, vefa her zaman yüreğimizdedir. Onun için Anadolu'nun her bir yerinden, her bir köşesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak şehit olanları bir kez daha rahmetle yad ediyorum, ailelerine sevgilerimi iletiyorum, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, Tatar ve protokol üyeleri kurdele keserek kolejin açılışını gerçekleştirdi.

Tatar, açılış sonrası sınıfta bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KKTC Milletvekili ve Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Temasları kapsamında Vali Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Tatar, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Valilik binasından ayrılırken bir süre sohbet ettiği berberde saç tıraşı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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