KKTC\'de Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

12.02.2026 23:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile ekonomik işbirliği protokollerini değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konutunda bir araya geldi. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Bugün ekonomik-mali işbirliği protokolümüz kapsamında önemli değerlendirmeler yaptık. Bizim amacımız açık ve nettir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok daha müreffeh, güçlü yarınlara taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: KIBRIS TÜRK'ÜNÜN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yılmaz, KKTC'nin kendine yetebilen, küresel şartlara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik düzene sahip olabilmesi hedefi doğrultusunda proje ve eylemleri oluşturduklarını ifade ederek, "En geç mart sonu bu çalışmaları sonlandıracağımızı ve yeni bir ekonomik, iktisadi, mali işbirliği çerçevesi oluşturacağımızı ifade edebiliriz. Şu anda işbirliğimizde herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Dolayısıyla mart sonuna kadar bir çerçeveyi karşılıklı olarak şekillendirdiğimizde rahatlıkla yolumuza kesintisiz bir şekilde devam etmiş olacağız" dedi.

Yılmaz, "Mevcut işbirliği protokolümüzü de çok etkili bir şekilde hayata geçirdiğimizi ve bugüne kadar ki en büyük mali programı büyük oranda bir gerçekleşmeyle hayata geçirdiğimizi ifade edebilirim. Her zaman söylüyoruz, ana vatan ve garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünün haklarını, hukukunu her zeminde, her platformda en güçlü, en etkili şekilde savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: İNSANLIK DIŞI HAKSIZ İZOLASYONLARIN KALDIRILMASI GEREKİR

Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle birlikte adanın gerçeklerini herkesin görmesi lazım. Adada iki devlet olduğunu, iki ayrı halk olduğunu, herkesin iyi bilmesi lazım. Konuya egemen eşitlik temelinde yaklaşılması lazım. Bir çözüm aranacaksa bu çözüm adadaki gerçeklikler üzerine inşa edilen bir çözüm olmak durumundadır. Bu noktada Rum kesimin çözümden yana olmayan hiçbir zaman çözüm tarafı olmayan yaklaşımını da hepimiz biliyoruz ve defalarca bu test edildi, görüldü. Tarihte de bunu çeşitli defalarda yaşadık. Bırakın bir çözüme yanaşmayı, Birleşmiş Milletler kapsamında birkaç konuda işbirliği yapılsın denilen konularda dahi adım atmadıklarını, olumlu bir takım hareketlerde bulunmadıklarını herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde de biz bu gerçekler üzerine inşa edilmiş bir yaklaşımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını, egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik insanlık dışı haksız izolasyonların mutlaka kaldırılması gerekir. Bu konularda da gayretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

ÜSTEL: NELER YAPABİLİRİZ DİYE KONUŞTUK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Kıbrıs ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durana kadar Türkiye Cumhuriyeti ile büyük projeleri her alanda gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Bugün de uzun süren toplantımızda teknik heyetlerimiz ile birlikte yeni mali iş birliği protokolümüzle ülkemizin ihtiyaçlarına göre neler yapabiliriz diye Cumhurbaşkanı Yardımcımızla ve heyetiyle konuştuk. Ayrıca bir de değerlendirme toplantısı yaparak, 2025'te imzaladığımız mali iş birliği protokolünde neleri yaptık, hangi projelerimiz devam ettiği ve ne zaman sonuçlanacağına ilişkin konuları dile getirdik" açıklamasında bulundu.

ÜSTEL: 2025 YILINDA KKTC'DE BÜYÜK PROJELERİN TEMELİNİ ATTIK

Üstel, 2025 yılında KKTC'de büyük projelerin temelinin atıldığını hatırlatarak, "Bazı büyük projeler 30 yıldır konuşuluyor ama bugün imzaladığımız iş birliği protokolüyle ülkemizin hep üzerinde durduğu ve gerçekleştireceğimiz Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi'nin yeniden revize edilmesi ve ülke insanına hizmet edecek 320 yataklı yeni bir hastane inşaatının temellerinin süratli bir şekilde yükseldiğini görmek bizler için büyük bir mutluluktur. Yine uzun yıllar konuşulan Güzelyurt Hastanesi, yine uzun yıllar konuşulup bugün gerçekleştirdiğimiz Karpaz Pamuklu Hastanesi ve bir yandan gerçekleştirdiğimiz ve insanlarımızın kullanımına açtığımız Maraş Sağlık Merkezimiz ve öbür yörelerimizde yaptığımız sağlık merkezlerimizle 2025 yılında KKTC'de sağlıkta iyi bir yıl ve sağlıkta büyük projelerin gerçekleştirildiğine inanıyoruz. 2026 yılında da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla bu hastanelerin açılışlarını yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Son Dakika

