KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları - Son Dakika
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Politika

KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında TGG Anadolu'nun rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi. İki Akıncı İHA ve F-16 uçakları gemilere eşlik etti, gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefes kesti.

20.07.2024 20:34
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında TGG Anadolu'nun rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi. İki Akıncı İHA ve F-16 uçakları gemilere eşlik etti, gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları nefes kesti.

KKTC'de adaya barışı ve özgürlüğü getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulme son veren harekatın 50. yılı kapsamında 50 gemiyle geçit töreni düzenledi.

Töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda konuk Girne Dome Otel'den izledi.

Girne açıklarındaki resmi geçit töreni saat 18.00'da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TGG Anadolu gemisi rehberliğinde 50 gemiyle icra edildi. Gemiler, geçiş sırasında gemi personeli güvertede sıralanarak "çimariva" selamında bulundu. Geçişte, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, 2 Akıncı İHA ve 6 F-16 da gemilere eşlik etti.

Geçiş esnasında Türk donanmasının amiral gemisi TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı da yapıldı. Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri uçuşu yapıp bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı. Türk Yıldızlarının uçuş gösterisi ve gemilerin geçit törenini ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla Girne Antik Limanı'nı dolduran çok sayıda vatandaş izledi. - GİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları - Son Dakika
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