KKTC First Lady\'si Tatar\'ın inisiyatifiyle hayata geçirilen "Hedef Sıfır Atık" projesine Güney Kore\'de ödül

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, kendi inisiyatifiyle Tatlısu Belediyesi'nde hayata geçirilen "Hedef Sıfır Atık" Projesi'nin 21 Haziran'da Güney Kore'de ödüle layık görülmesine ilişkin, "Tatlısu projesi ile sıfır atığın mümkün olduğunu gösterdik" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın inisiyatifiyle Tatlısu Belediyesi'nde hayata geçirilen "Hedef Sıfır Atık" Projesi, Güney Kore'de ödüle layık görüldü. Güney Kore'nin Wando kentinde 21 Haziran'da düzenlenen ve Uluslararası Belediyeler Birliği Cittaslow'a üye 59 ülkeden 339 belediye arasından seçilen projeye ilişkin bugün basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komite Başkanı Prof. Dr. Özge Özden katıldı.

"Tatlısu projesi ile sıfır atığın mümkün olduğunu gösterdik"

KKTC First Lady'si Sibel Tatar toplantıda yaptığı açıklamada, Tatlısu Belediyesi'nin aldığı uluslararası ödül dolayısıyla Belediye Başkanı Hayri Orçan'ı ve Tatlısu halkını tebrik etti. Projeye 2021 yılı Kasım ayında başladıklarını hatırlatan Sibel Tatar, hedeflerinin sıfır atık olduğunu ve bunun başarılabileceğini göstermek istediklerini belirtti. Tatlısu'nun pilot bölge olarak seçildiğini aktaran Tatar, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesinden ve ödül kazanılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Projenin amacının KKTC'yi temiz tutmak olduğunu vurgulayan First Lady, halkın da bu süreci sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.

"Tüm belediyelere destek vermeye hazırız"

Sibel Tatar, projede kullanılan cam kırma makinesinin tüm KKTC'ye hizmet edebilecek kapasitede olduğunu ve diğer belediyelerin Tatlısu Belediyesi ile iş birliği yapabileceğini söyledi. Toplama sürecinin ardından geri dönüşümün iş birliği ile gerçekleşebileceğini belirtti. Evsel atıklarla ilgili çalışmanın da kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Sibel Tatar, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm yerel yönetimlere çağrıda bulunarak projeyi diğer bölgelere de yayma temennisinde bulundu.

"Proje yüzde 76 oranında başarıya ulaştı"

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, sıfır atık projesinde yüzde 76 oranında başarı elde ettiklerini açıkladı. Projenin, 59 ülkeden 339 belediyenin katıldığı yarışmada birincilik ödülüne layık görüldüğünü ve belgenin Güney Kore'deki Cittaslow Genel Kurulu'nda alındığını belirtti. Orçan, 2021 yılının kendileri için bir milat olduğunu ifade ederek, projeye ilk günden destek veren Sibel Tatar'a, TİKA'ya ve projeye katkı veren tüm personele teşekkür etti.

"Avrupa'da 10 yılda ulaşılan orana 3 yılda ulaştık"

Belediye Başkanı Orçan, Avrupa'daki birçok ülkenin 10 yılda ulaştığı başarı oranının, Tatlısu Belediyesi tarafından 3 yılda yakalandığını söyledi. Projeye sonradan TİKA'nın da dahil olduğunu belirten Orçan, presleme makineleri sayesinde atıkların yurt dışına ihraç edilebilecek düzeye getirildiğini kaydetti. Tatlısu halkının projeye sahip çıkmasının başarının temel kaynağı olduğunu vurgulayan Orçan, eksik olan mutfak atıkları konusunda da yeni bir tesisin devreye alınacağını duyurdu. Bu tesisin sokak hayvanlarına mama üreteceğini ve yeşil atıkları kompost gübreye çevireceğini belirtti.

"Örnek alan belediyeler var"

Orçan, iki belediyenin projeyi örnek alarak uygulamaya başladığını, Lapta Belediyesi'nin Karşıyaka bölgesinde ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin ise bir sokakta çalışmaları yürüttüğünü, Gazimağusa Belediyesi'nin de proje planladığını söyledi.

"Projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk"

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan, KKTC için ilk olan bu projeyi başlatan ve sürdüren Sibel Tatar'a teşekkür etti. Tatlısu Belediye Başkanı'nın projeyle geldiklerinde heyecanlandıklarını belirten Özcan, her yıl en az bir sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji yönetimi projesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Tatlısu'yu pilot bölge seçtik, halkın sahiplenmesi en büyük mutluluk"

Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden ise projeye Sibel Tatar'ın liderliğinde başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Salih Gücel ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Özden, Tatlısu'nun küçük ve turizm odaklı yapısıyla pilot bölge olarak seçildiğini belirtti.

Tatlısu Belediye Başkanı ile yapılan toplantı sonrasında ilk finansmanın sağlandığını ve ekipmanların temin edildiğini belirten Özden, özellikle cam kırma makinesinin önemini vurguladı. Eğitimlerin halk ve ilkokullarda gerçekleştirildiğini aktaran Özden, halkın projeyi sahiplenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Projede elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Özden, projenin TİKA'nın da desteğiyle sürdürülebilir hale geldiğini söyledi. - LEFKOŞA