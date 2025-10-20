KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli - Son Dakika
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

20.10.2025 07:45
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazanırken ülkede yayın yapan bir televizyon kanalındaki diyalog büyük tartışma yarattı. Gazeteci Serhat İncirli "Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata, bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman zaferle çıktı. Erhürman, oyların %62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise %35,81 oy oranında kaldı.

"BENİM YETKİM OLSA 'BU ADAMI ALIN BURADAN' DERDİM"

Seçim gecesi KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV'de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. İncirli canlı yayında yaptığı açıklamada " Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata, bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İncirli'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • zcf795f8r9:
    Bu itin babası Yorgo veya Dimitridir ALÇAK 126 7 Yanıtla
    Four Channel:
    konusmanin tamamini dinlemediniz herhalde. Türkiye buyukelcisi Ersin Tatar icin çalıştı baski yapti buyukelcilik nezdinde diyor. buyukelci başarısız olduğu icin geri cagrilsin diyor. Türkiye adadan cekilsin demiyor. 12 11
  • Üzeyir Kandemir:
    it TC nın parası ile karnını doyuruyorsun nankör 78 9 Yanıtla
  • osurgan55:
    Bunlar 74 ü görmedi 41 5 Yanıtla
  • Karaman70.:
    Peker nerede peker 33 5 Yanıtla
  • Kozmik lemur:
    Bu bağlamda artık Türkün Türkten başka dostu yoktur kelimesi artık boşa çıktığını daha net bir şekilde görüyoruz Türkiyenin dostu yoktur taşeron bir firma gibi kulanılıp kulanılıp ilk fırsata arkadan vurulan bir ülke olduk diyebiliriz.. 27 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
