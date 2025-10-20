KKTC\'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman zaferle çıktı. Erhürman, oyların %62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise %35,81 oy oranında kaldı.

"BENİM YETKİM OLSA 'BU ADAMI ALIN BURADAN' DERDİM"

Seçim gecesi KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV'de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. İncirli canlı yayında yaptığı açıklamada " Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata, bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İncirli'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.