Öztürkler: Türk askerinin varlığı vazgeçilmez - Son Dakika
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Öztürkler: Türk askerinin varlığı vazgeçilmez

Öztürkler: Türk askerinin varlığı vazgeçilmez
05.06.2026 12:23
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türk askerinin varlığının ve Türkiye'nin garantörlüğünün vazgeçilmez olduğunu belirtti. GKRY'nin silahlanmasını eleştirerek, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Türk askerinin varlığı bizim için vazgeçilmezdir ve önemlidir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü önemlidir." dedi.

Bir dizi ziyaret için Malatya'ya gelen Öztürkler, AA muhabirine, Türkiye'nin desteklerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Öztürkler, şöyle konuştu:

"Güney Kıbrıs hiç durmuyor. Özellikle Hristodulidis (GKRY lideri) son zamanlarda Güney Kıbrıs'ın egemenliğini devretmiş durumda. Nereye devretti? Dış ülkelere devretti. İşte gerek İsrailli olsun, gerek Fransa'yla olsun yapmış olduğu silahlanmalar var. Bu konuda yapmış olduğu anlaşmalar var. Hem adayı ateş barut haline çevirdi hem de kendi halkının egemenliğini tehlikeye attı. Ne yapıyor? Güney Kıbrıs halkının kendi milli gelirini silahlara harcıyor. Yani bugün baktığımızda işte Fransa'dan olsun, İsrail'den olsun veya farklı ülkelerle silah alışverişi yapıyor ve oradaki Güney Kıbrıs halkının gelirini aslında silahlanmaya harcıyor."

"Türk askerinin varlığı bizim için vazgeçilmezdir"

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Türk askerinin KKTC'nin yanında olduğunu ifade eden Öztürkler, şöyle devam etti:

"Hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olsun, hem Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız olsun çok ciddi bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının güvenliğini sağlıyor. Onun için bizim içimiz rahattır. Türk askerinin varlığı bizim için vazgeçilmezdir ve önemlidir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü önemlidir. Onlar her ne kadar Türk askerinin adadan ayrılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sonlandırılması yönünde girişimleri ve çağrıları olsa da Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman ne Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sonlandırılmasına ne de Türk askerinin adadan ayrılmasına izin vermez. Bu tarihten gelen bir bağdır, birlikteliktir. Onun için bu noktada biz hep dik durduk ve dik durmaya devam ediyoruz."

"KKTC, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaların önemli olduğunu vurgulayan Öztürkler, 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik statüsüne geldiklerini anlattı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nda asil üye olabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletlerinden geri durmayacağız. Artırarak bu mücadelemizi devam edeceğiz ve günün sonunda haklı davamızı kazanacağız. Türk devletlerinde yer almaktan memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin desteğiyle özellikle gerek Azerbaycan'la olsun, gerek diğer Türk devletleriyle olsun ilişkilerimizi daha iyi noktaya taşıyoruz. KKTC, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz vardır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir lideri olduğunu belirten Öztürkler, Türk askerinin KKTC'yi sürekli koruduğunu aktardı.

Öztürkler, "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Onlar silahlanacak ama yani bu silahlanma bir noktaya kadar. Bizim anavatanımız var. Biliyorsunuz, yani bugün Rum Milli Muhafız Ordusu, Türk ordusunun bir tümeni kadardır. Yani bunu çok iyi bilmeleri ve idrak etmeleri gerekir. Akıl dışı hareketler ve davranışlar, Güney Kıbrıs'ı bağlar." diye konuştu.

"Türk F-16 uçaklarının adaya gelmiş olması memnuniyet vericidir"

Türk ordusunun dünyanın sayılı orduları arasında yer aldığını vurgulayan Ziya Öztürkler, şunları kaydetti:

"Türk F-16 uçaklarının adaya gelmiş olması memnuniyet vericidir. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu bir değerin yansımasıdır. Gerek hava savunma sistemleri olsun, F-16 uçaklarımız olsun gerekse ordumuz her türlü tehlikeye karşı hazırlıklıdır. Bugün Türk ordusu dünyanın en güçlü ve en önemli ordularından bir tanesidir. Bunu herkes zaten biliyor. Geçmişini çok iyi biliyor. Mehmetçikle Mücahit'in ortaya koymuş olduğu mücadeleleri de aslında dünya ve Rum yönetimi iyi biliyor. Buna göre hazırlıklarını yapacaklardır."

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztürkler: Türk askerinin varlığı vazgeçilmez - Son Dakika

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