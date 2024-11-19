Kocaeli'de Konser Harcamaları Tartışması Derinleşiyor - Son Dakika
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Politika

Kocaeli'de Konser Harcamaları Tartışması Derinleşiyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamaları üzerine CHP ve BBP arasında sert bir tartışma yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt veren Başkan Tahir Büyükakın, suçlamaları reddetti ve yalanlarla suçladı. Tartışmalar intensif bir şekilde sürerken, BBP de konuya dahil olarak CHP'nin kendi sorunlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

19.11.2024 19:33  Güncelleme: 19:39
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Konser tartışmaları sürüyor: "Siz önce çöp toplayın"

Tahir Büyükakın "Bunu ispatlayın" demişti, CHP yeni açıklama yaptı, bu kez tartışmaya BBP de dahil oldu

KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri üzerine başlayan konser tartışmalarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 198 milyonu konser için harcadığı iddia edilmişti. Başkan Tahir Büyükakın, "Bunu ispatlayın görevde bir dakika duran şerefsizdir" cevabını verdi. Konuya dahil olan Büyük Birlik Partisi, "Siz önce çöp toplayın" diyerek, CHP Kocaeli il Başkanlığı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir konsere 198 milyon TL harcadı" iddiaları üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Açıklamaların ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim böyle bir şey yaptığımızı ispatlasınlar, görevde bir dakika duran şerefsizdir. İnsan olan, yüreğinde biraz insanlıktan kırıntı kalan bir insan bir yalanla yakalandığında mahcup olur, utanır ama utanmayacaklar. Yalan onların diline yuva yapmış. Varlık sebepleri yalan" dedi.

CHP basın toplantısı yaptı

Tahir Büyükakın'ın açıklamalarının ardından toplanan CHP Kocaeli yönetimi, iddialarına devam etti. Toplantıda konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, "Genel başkanımıza yönelik ifadeler, siyasi nezaketten uzak ve kabul edilemez nitelikte. Kendi işine bakması ve Kocaeli halkının sıkıntılarına çözüm üretmesi gerekiyor. Bizim belediyemiz 44 milyonun ve farklı organizasyonların hesabını vermektedir. Bizim belediyelerimize en ufak harcamada inceleme açılıyorsa 198 milyona bir inceleme başlatılacak mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok şeffafız. Bizim belediye başkanlarımız 1 liranın hesabını veriyor ama maalesef ki Tahir Bey ve ilçe belediyeleri harcamaları çok ciddi şekilde savuruyor" iddiasında bulundu.

Tartışmaya Büyük Birlik Partisi'de dahil oldu

CHP'nin basın toplantısının ardından bugün bir açıklamada Büyük Birlik Partisi Kocaeli Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü'den geldi. CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Küpçü, Özgür Özel'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "CHP Genel Başkanı Özel'in 198 milyon TL iddiası, Kocaeli halkı nezdinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Bu iddia gün gibi ortaya çıktı ki doğru değildir ve sayın Özel Türk milleti önünde mahcup olmuştur" ifadelerini kullandı.

Küpçü, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın açıklamalarına da değinerek, konser ihalelerine katılım süreci hakkında bilgi verdi. "Yanınızdaki belediye başkanı arkadaşlarınız iyi bilir ki, bu tür ihalelere girebilmek için belli bir teminat yatırmanız gerekir. Ancak 1 TL'lik bir teminat yatırılarak şartlar tamamlanmamış. Bu durumu halka söylemiyor musunuz?" diyen Küpçü, CHP'nin kendi içinde doğru bir organizasyon yapamadığını iddia etti.

"Kendi belediyelerinize dönüp bakın"

Küpçü, açıklamasında ayrıca CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kendi yaşadığı bölgede çöp ve temizlik sıkıntılarının ciddi boyutlara ulaştığını belirten Küpçü, "Algı belediyeciliği yapacağınıza, kendi belediyelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. Çocuklarımız hastalıktan kırılıyor, her yer çöp içinde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Başkan'la birlikte emin ellerde. Siz kendi belediyelerinize bir dönerseniz çok daha iyi olur" dedi.

Kocaeli\'de Konser Harcamaları Tartışması Derinleşiyor
Kaynak: İHA

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