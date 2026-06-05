Komisyonda kefen ve ceset torbası tartışması

KOMİSYONDA 'KEFEN' VE 'CESET TORBALARI' TARTIŞMASI

Teklifin tümü üzerine görüşmelere geçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kefen ve ceset torbaları ile ilgili ihale yaptığını söylerken, CHP'li milletvekilleri araya girdi. Gökçek, "6 Şubatta deprem oluyor, 11 Şubat'ta kefen ve ceset torbalarını teslim ediyorlar" derken CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, " Kızılay'ı sen kirletiyorsun" dedi. Gökçek'in devam etmesi üzerine CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP grubunun komisyon toplantısını terk edeceğini ekledi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Biz, 'Kızılay Kanunu'na muhalefet yaparak çıkıyoruz. Osman Gökçek'in bu anlayışıyla devam edemeyiz. Ben sana 'oklava' diyorum, sen 'baklava' diyorsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

'CHP CEVAP VEREMEYİNCE TERK ETMEYİ TERCİH EDİYOR'

Daha sonra söz alan AK Parti'li Gökçek, "Bir dakika ya, ben diyorum ki; 1 milyon 250 bin adet ceset torbası nerede? Nerede deprem sonrası 1 milyon 250 bin adet ceset torbası, nerede? Çadırları soruyorsunuz ya, ceset torbalarını da sorun o zaman, onu niye sormuyorsunuz? Bana şunu anlat, bana; 1 milyon 250 bin adet ceset torbası nerede? Evet, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi cevap veremeyince terk etmeyi tercih ediyor, görüyorsunuz. Sabahtan akşama kadar gelip siz çadırlarla ilgili hükümete iftira atacaksınız, ben sana ihalenin fiyatını vereceğim. Ya, siz depremden altmış gün sonra kime kefen verdiniz? Hayatını kaybeden 55 bin depremzedenin üstünden vurgun yapmaya hiç utanmadınız mı? Depremzedelerin üstünden vurgun yapıldı, bırakın bu işleri, bırakın. Yani sabahtan beri hem burada Kızılay'a, hem bize çadırdan istediğiniz kadar laf söyleyeceksiniz, ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kefen vurgununu söyleyeceğim, 'Yok, bununla ne alakası var?" değerlendirmesinde bulundu.

'ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DE MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDEKİ YOLSUZLARI MI SÖYLEYEYİM'

CHP'li Öztunç, Gökçek'i 'provakatör' olarak nitelendirerek, "Ankara Büyükşehir'de Melih Gökçek dönemindeki hırsızlıkları, yolsuzları mı söyleyeyim ya. Böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan ne dedi? Sen kendi Genel Başkanı'na saygı duymuyorsun. Senin Genel Başkan'ın çıktı, 'Çadır meselesi yanlış olmuştur' dedi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise 'Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşülmemesi halinde İYİ Partililerin de toplantıyı terk edeceğini söyledi.

'KIZILAY'I KONUŞACAĞIZ'

Daha sonra konuşan Başkan Soylu, "Kızılay'ı konuşacağız, lütfen. Şimdi, şunu ifade edeyim; benim usulüm şu; ben kim konuşursa konuşsun değerlendirmelerin hepsini aldım. Sesler yükselmemek kaydıyla söylenen sözlerin de hangi usulde olursa olsun, söylenmesi hususunda benim bir itirazım yok ama mesele buradaki Türk Kızılay'ı gibi önemli bir meselenin çok dışına çıkarsa müdahale etmek tabii ki benim sorumluluğum ve görevim. Yani demokratik bir tartışma yapılabilir ama bunu kendi ölçümüz içerisinde halletmeliyiz. Ben şu hadsizliğe de girmem, kimse kusura bakmasın; 'Şöyle yapmayın, böyle yapmayın da' demem çünkü hepiniz milletvekilisiniz, herkesin söyleyebilecek bir söz hakkı vardır, işin doğrusu da budur. Ama bizim yapmamız gereken, Kızılay konusundaki süreci burada tartışmak, konuşmak, Kızılay'ın mehabetine uygun bir değerlendirme ortaya koymak ve eksiklikler varsa, aksaklıklar varsa arkadaşlarımız söylüyorlar" diye konuştu.

'YAŞANAN TARTIŞMA ÜZÜCÜ'

CHP'li Öztunç, bir tartışmaya sebebiyet vermek istemediğini aktararak, "Biz burada büyük oranda maddelerde anlaşarak, bir iki ufak nüans farkı varken, gayet de keyifli bir şekilde bir çalışma yürütürken az önce yaşanan tartışma üzücü. Şimdi, Kızılay'da çadır meselesine ilişkin, 'AK Parti çadır satmadı. AK Parti bilmem şunu yapmadı' diyen olmadı burada. Eski yönetimle ilgili bir eleştiri geldi, o eleştirinin aynısını sizin Genel Başkan'ınız yaptı. Sayın Erdoğan, televizyonda, canlı yayında dedi ki; 'Vicdanları yaralamıştır, bu kabul edilemez.' Yani sizin savunmanıza gerek yok çünkü Genel Başkan'ınız bile bu işi eleştirmişti. Neticede siz oradan alıp aklınız fikriniz Ankara Büyükşehir'de, oraya getirseniz ben de cevap veririm. Siz diyorsunuz ki konuşmanızda, tutanaklara bakarsanız; 'AK Parti'yi çadır hırsızlığıyla suçladınız. AK Parti'yi çadırdan eleştirdiniz.' Böyle bir şeyi kimse söylemedi arkadaşlar, söyledik mi? Elinizi vicdanınıza koyun, kimse böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Teklif üzerindeki maddelerin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte oylamaya geçildi. Oylama sonucunda teklif, komisyonda kabul edildi. Teklife göre dernek; Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını da kullanabilecek. Derneğin adı, bayrağı ve amblemi, uluslararası sözleşmelerle kabul edilen bütün hak ve bağışıklıklardan yararlanması ile tarafsızlık ve koruma işareti olduğu hüküm altına alınacak. Türk Kızılay'ın adı, bayrağı ve amblemi Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller hariç olmak üzere başkaları tarafından herhangi bir amaçla izinsiz olarak kullanılamayacak. Dernek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama, kayıpları araştırma ve insani yardım ulaştırma faaliyetlerini yerine getirecek ve esir değişimleri ile aile birleşimlerinde aracı olarak görev yapacak. Türk Kızılay bu görevini yerine getirebilmesi için gerçek kişilere ait gerekli olan verilere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında yapacağı protokoller çerçevesinde erişebilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişiler tarafından yapılacak. Türk Kızılay, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde afet ve insani krizlerden etkilenen kişilerin bulunduğu merkezlere erişebilecek, bu kişilere yönelik gözlem ve raporlama faaliyetleri yürütebilecek. Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımlarının alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Komisyonda kabul edilen önergeyle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki düzenlemelere aykırılık oluşmaması amacıyla Yasa'nın istisna hükmüne eklendi.