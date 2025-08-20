Komşu Anne Projesi Eğitimi Devam Ediyor - Son Dakika
Komşu Anne Projesi Eğitimi Devam Ediyor

Komşu Anne Projesi Eğitimi Devam Ediyor
20.08.2025 13:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Komşu Anne' projesiyle çocukların evde nitelikli bakım almasını sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve ihtiyaç duydukları nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla 'Komşu Anne' projesi kapsamında pilot illerde eğitimlere devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında çocuk, kadın ve ailelere yönelik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla paydaş kurumlarla iş birliklerini sürdürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık ve UNICEF iş birliğinde 'Nitelikli Çocuk Bakıcıları Aracılığıyla Ev Temelli Çocuk Bakım Hizmet Modeli Geliştirme Projesi' diğer adıyla 'Komşu Anne' hizmeti çalışmaları başlatıldığı duyuruldu..

Uluslararası uygulamalarda 'Childminding' olarak adlandırılan ve Türkçeye 'Komşu Anne Uygulaması' olarak çevrilen bakım modelinde birden fazla çocuğun bakımının bakıcının kendi ev ortamında sağlanması hedefleniyor.

Uluslararası uygulama örnekleri ile Türkiye'de bu alanda yapılmış akademik çalışmalar incelenerek çalışan Ebeveynlerin çocuklarına nitelikli, eğitimli bakıcılar aracılığıyla hizmet sunulması ve çocuk bakım hizmetinin ev temelli yürütülmesini esas alan projeyle ailelerin iş ve aile yaşamı arasındaki uyumu sağlaması amaçlanıyor.

Açıklamada, ev ortamında nitelikli bakım hizmetinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı Komşu Anne projesinin Pilot Uygulama Eğitim Aşamasında, Ankara'da 22 Komşu Anne adayı eğitimlerini tamamladığı da belirtildi.

Eğitim faaliyetlerine önem veriliyor

Ayrıca açıklamada, İstanbul'da 11 Eğitici Adayı ve 16 Komşu Anne Adayını mesleki açıdan güçlendirmeye yönelik hazırlanan Eğitim Programının 18 Ağustos tarihinde eş zamanlı olarak toplam 27 katılımcıyla başladığı ve eğitimlerin 5 gün süreceği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, "Projenin başarısı için eğitimler büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış bireyler arasından seçilecek Komşu Annelerin temel çocuk gelişimi ve ilk yardım konularında sertifikalarının bulunması gerekecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

