Konya\'da Geleneksel Basın Buluşması

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram, Karatay Belediyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın başında Konya basın camiasının büyüklerinden İsmail Detseli bir konuşma yaptı. Yazarlığın hayatındaki önemini anlatan Detseli, programın düzenlenmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve merkez ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Buluşma için teşekkür etti

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 10 Ocak'ı geleneksel hale getirerek basın camiasını bir araya getirdiği için Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri'ne teşekkür etti. Özdemir, mesleki sorunların çözülmesi ve gazeteci ile sosyal medyacının ayırt edilebilmesi için acilen Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Birçok şehirde böyle bir birliktelik yok"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, "25 senedir kurduğumuz ilişkilerin ne kadar bereketli, güzel, düzgün, seviyeli olduğuna bir kez daha şahit oldum. Birçok şehirde böyle bir birliktelik yok. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

"Zor şartlarda çalışan tüm gazetecileri kutluyorum"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Hepinizin ne zor şartlarda görev yaptığınızı biliyorum. Bunun için hepinizi kutluyorum. Hepimizin amacı Hazreti Mevlana'nın, Şems'in, Sultan Alaaddin'in ve Kılıçarslan'ın hülasa Selçuklu'nun başkenti Konya'mıza hizmet etmek, ülkemize hizmet etmek. Hamdolsun Konya'mızda bu manzara işte her yıl burada beraberiz, birlikteyiz" cümlelerini kullandı.

"Konya Modeli Belediyecilik" vurgusu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bütün basın çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Konya Modeli Belediyecilik aslında sadece belediyecilik faaliyetleri noktasında bir modeli ortaya koymuyor, Konya'mızda bütün kurumlarımızla başta valimiz, milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz olmak üzere Konya modelinin aslında tüm bileşenlerini bizim bu birlikteliğimiz oluşturuyor" dedi.

"Sizler bu şehrin en güçlü seslerisiniz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Bu toprakların irfanından, sorumluluk bilincinden ve hakikate olan sadakatinden beslenen yerel basınımız; bugün merkezde ve ilçelerimizde güçlü bir yapı haline gelerek şehrimizin hafızasına imzasını atmıştır" sözleriyle konuşmasına başladı. Bu köklü mirasın bugünü doğru okuyan, yarını da aynı sorumlulukla kuran bir anlayışın devamı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Zamanın nasıl geçtiğini çoğu zaman fark etmeden; bayramda, tatilde, hatta en özel anlarda dahi ailesinden ve sevdiklerinden feragat ederek yorulmadan mesleğinizin arkasında olmanız takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yaşatılan zulüm ve soykırım, sizlerin cesaretiyle dünya kamuoyunun vicdanına taşınmıştır"

Kendi hayatından ödün vermeyi göze alan gazeteciler olmasaydı, bugün mazlumun sesinin dar bir alana hapsolacağını ifade eden Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ancak gönlünü mesleğine nakşetmiş sizler sayesinde, dün olduğu gibi bugün de dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalar sesini duyurabilmektedir. Yıllardır Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yaşatılan bu zulüm ve soykırım, sizlerin cesaretiyle dünya kamuoyunun vicdanına taşınmıştır. Hakikati duyurmak uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazeteciler, ne yazık ki bu zulmün de hedefi olmuş; 250'yi aşkın gazeteci; bombalar altında kalan çocukları, acıyla dimdik duran anneleri ve babaları dünyaya anlatırken şehit edilmiştir ama yine de hakikatin peşinden ayrılmamışlardır. Çünkü biliyoruz ki; hakikat ortaya konmadıkça ne adalet tecelli eder ne de insanlık rahat bir nefes alabilir."

Tüm gayretiyle vicdanın tarafında duran, nerede olursa olsun hakikatin izinden ayrılmayan tüm gazetecilere saygılarını sunan, şehit edilen gazetecileri ve ahirete irtihal eden basın mensuplarını rahmetle anan Başkan Altay, "Bu vesileyle, Konya basınımızın köklü geçmişine yakışır bir anlayışla görev yapan tüm gazetecilerimizin, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü şimdiden tebrik ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Konya yerel basın anlamında gerçekten kadim bir şehir"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Artık gelenekselleşen böyle bir organizasyonu yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Konya'nın dört köşesinden gelen ve bizlerle birlikte olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Konya yerel basın anlamında gerçekten kadim bir şehir. Geçmişte bu camianın temellerini atmış çok değerli ağabeylerimiz, büyüklerimiz var. Her birini burada bir kez daha rahmetle anıyor, sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Hepinizin Gazeteciler Gününü kutluyorum"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, "Konya basın emekçileri yıllardır Konya'nın her türlü hayırlı hizmetinde üzerine düşen sorumluluğu yapmıştır. Hatta pek çok zorlukla da uğraşarak bu emeği, mücadeleyi ortaya koymuştur. Yıllardır hepinizin yaptığı çalışmaları yakından biliyor, takdir ediyoruz. İnşallah bu gayretli çalışmalar artarak devam edecek. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah çalışmalarınızda muvaffakiyetler bahşetsin" diye konuştu.

"Basın mensuplarına ve genç meslektaşlara başarılar diliyorum"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya basınında gerçekleşen yeni oluşumu kutladığını belirterek, "Bunu başarabilmek, bir araya gelmek Konya adına gerçekten önemli. Diğer asırlık gazetelerimizin de haftanın belli günlerinde çıkıyor olması ve günlük devam eden gazetelerimizin de olması bu birlik ve beraberliğe bir sıkıntı getirmeyecek şekilde planlandığını yaptığımız ziyaretlerde öğrenmiş olduk. Burada emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehir hafızasına katkı sağlayan, uzun yıllardır gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarına ve genç meslektaşlara başarılar diliyorum" açıklamalarını yaptı.

Dezenformasyona dikkat çekti

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, basın mensuplarının zamanla yarıştığını ve çok önemli işler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bildiğimiz anlamda dünya düzeni yıkılalı çok oldu. Yenisi kuruluyor ama yenisi daha kurulma aşamasında ve biz bunun etkilerini her gün yeniden yaşıyoruz. Bizler sosyal medyanın da varlığıyla hakikat ötesi bir çağda dezenformasyonların, kara propagandaların olduğu bir dönemde sizler bu yüzden de zamanla yarışıyorsunuz. Doğru haberi bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorsunuz, hepinizin emeğine sağlık" dedi.

"Hakikatin izinden ayrılmadan vazifelerini yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Çalışan Gazeteciler Günü'nün haberin izini sürenlerin azmini ve fedakarlığını hatırlamak için kutlandığına değinerek, "Bu anlayışın en müstesna örneklerinden birini de Konya'mız sergilemektedir. Zira şehrimizin medeniyetimizdeki seçkin konumu gibi basın camiamızda da her şartta vatandaşlarımızın gür sesi olmayı sürdürmektedir. Bu güçlü duruş yalnızca yerel ölçekte değil, küresel gelişmelerde de doğru ve güvenilir habercilikle halkımıza güven veren bir perspektif kazandırmaktadır. Hakikatin izinden ayrılmadan vazifelerini yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Şehit düşen ve ebediyete uğurladığımız gazetecilerimizi rahmet, minnet ve duayla yad ediyorum. Çalışan Gazeteciler Gününüzü gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programa Konya merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubu katıldı. - KONYA