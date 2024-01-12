Konya\'da Yaka Sosyal Tesisi Açılışa Hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleriyle yeniden şehre kazandırılacak olan Yaka Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un girişimleri ile yeniden şehre kazandırılacak olan Yaka Sosyal Tesisi 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Zemin artı bir kattan oluşan tesiste 2 kat bodrum bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin birlikte yürüttüğü projenin zemin katında iş yerleri, üst katında da gençlik ve etüd merkezi yer alıyor. Bodrum katlarda ise yüzme havuzu ve spor salonları bulunacak. Yaka, Alavardı, Melikşah, Aşkan ve Köyceğiz Mahalleleri başta olmak üzere tüm Meram'a hizmet verecek olan tesis açılış için gün sayıyor.

"Projelerimizin her biri hızla yükseliyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin inşaat süreci ile yakından ilgileniyor. Projeyi sık sık birlikte inceleyen başkanlar, gelişmeler hakkında bilgi alıyor. Bünyesinde yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, hamam, hem erkekler hem bayanlar için spor alanları, ticari alanlar, gençlik ve etüt merkezi ile emekliler lokali bulunan Yaka Sosyal Tesisi inşaatının hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri proje tamamlandığında bölgeye önemli bir hareketlilik ve canlılık getireceğinin altını çizdi. Başkan Kavuş, "Tesis inşaatımızı yakından takip ediyor, sık sık ziyaret edip bilgi alıyoruz. Sadece bu projede değil, ilçemizde yapılan tüm çalışmalarda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kısa süre içerisinde açılışını gerçekleştireceğimiz tesisimiz Meramımıza ve Konyamıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA