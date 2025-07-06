Konya\'nın kalbinde yeni bir değer yükseldi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin dev vizyon projesi 'Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında Suriçi'nde tek bir ada içinde toplanarak aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi tescilli yapılar, şehrin turizmine kazandırıldı. Türkiye'nin ikinci büyük tescilli yapı taşıma işi olan bu yapılar, hotel konseptiyle hizmet vermeye başladı. Şehre ve şehrin turizmine önemli katkı sunacak 'Sırçalı Hotel'in açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi'nin dev projesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden inşa edilen tescilli yapılar artık 'Sırçalı Hotel' adıyla Konya'ya ve Türkiye turizmine hizmet verecek. Projenin en önemli adımlarından biri olan eşsiz zarif yapı, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Nihan Öncan, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, kurum müdürleri ve vatandaşların da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Başkan Kavuş: "Tescilli yapı etabında sadece binalara değil hatıralara da hayat verdik"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Mustafa Kavuş, yaptığı konuşmada Sırçalı Hotel'in sadece bir konaklama alanı değil, geçmişin zarafetini geleceğe taşıyan bir kültür eseri olduğunu vurguladı. "Bu bina, taşına, ahşabına, çinisine, motifine sinmiş bir medeniyetin bugünün ve yarının nesillerine uzatılan zarif bir eldir" diye konuşan Başkan Kavuş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konya'nın kalbi Suriçi bölgesinde, Türkiye'nin ikinci en büyük tescilli yapı taşıma işinin geçtiğimiz yıl Kasım ayında başarıyla tamamlandığını hatırlatan Başkan Kavuş, projenin kültürel ve sosyal yönüne dikkat çekerek "Bu proje ile sadece binaları değil, hatıraları, insan hikayelerini, mimari incelikleri de taşıdık" dedi.

"Sırçalı Hotel, tarihe bir vefa, kültüre bir saygı ve geleceğe duyulan güçlü bir inançtır"

Meram Belediyesinin çalışmaları sonucu konaklama hizmeti verecek olan Sırçalı Hotel hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "21 odası ve 50 kişilik yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hotelimiz, adını Selçuklu çini sanatının zarafetini taşıyan Sırçalı Medrese'den alıyor. Hotelin her taşında, 'sır çalma' sanatının zarafeti, estetik dokunuşlarla misafirlere hissettirilecek. Aynı ada içinde yer alan tescilli yapıların ortasında konumlanan Suriçi Avlu isimli kafe de açılışla birlikte hizmete başladı. Sadece misafirlerine değil, tüm Konyalılara açık olan bu sosyal alan, hem tarihi atmosferiyle hem de kaliteli hizmet anlayışıyla Meram'ın yeni buluşma noktası olacak."

"Yüzlerce yıllık mirası, 4 milyar lirayı aşan yatırımla şehre, tarihe, turizme ve hayata kazandırdık"

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi, bugüne kadar 4 milyar lirayı aşan yatırım hacmiyle sadece Meram'ın değil, tüm Konya'nın kimliğini ve tarihini ayağa kaldırmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm hamlesi olduğunu da hatırlatan Başkan Kavuş, bu yoğun gayretli yürüyüşte Sırçalı Hotel'in, kültürel mirasın, estetik anlayışın ve vizyoner şehircilik yaklaşımının simge duraklarından biri olarak öne çıktığına işaret etti. "Meram'ı sahip olduğu değerlerle birlikte büyütüyoruz" diyen Başkan Kavuş, Sırçalı Hotel'in; taş duvarlarında geçmişin hikayelerini, çini işlemelerinde medeniyetin izlerini, avlusunda ise bir şehir kültürünün sıcaklığını taşıdığını belirtti.

Programda konuşan MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman da hotelin yanı sıra Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, şehrin turizmine kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ise projenin uzun yıllara dayanan emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sırçalı Hotel'in Konya turizmi için yeni bir cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şükran Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin önemine ve değerine işaret etti.

Başkan Altay: "Bu alana bir de büyük bir otopark kazandıracağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Sırçalı Hotel'in açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şükran bölgesinde gerçekleşen dönüşümün önemine vurgu yaptı. Buranın değişimini en iyi yaşayanlardan ve gözlemleyenlerden biri olduğunu belirten Başkan Altay, "Yıllar önce burası keşmekeş içindeydi, bugün ise Konya'nın turizm vitrini oldu" diye konuştu. Başkan Altay, bu sürecin kolay olmadığını, Anıtlar Kurulu başta olmak üzere birçok kurumun katkısıyla başarıya ulaşıldığının da altını çizdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un projeye duyduğu ilgiyi ve azmini öven Başkan Altay, "Ortaya çıkan bu muazzam eserde Mustafa Başkanımızın büyük emeği var. Kendisini ve ekibini yürekten tebrik ediyorum" dedi. Konya genelinde sürdürülen kentsel dönüşüm projelerine de değinen Altay, "Tarihi yapıları ayağa kaldırıyor, şehrimizin geçmişini geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte Konya tarihinin üzerindeki külleri kaldırıyor, yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Altay ayrıca, bölgedeki araç yükünü azaltmak adına Meram Belediyesi ile birlikte büyük bir otopark projesi yürüttüklerinin de müjdesini verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de, Sırçalı Hotel'in açılışını "Konya'nın tarihine yakışır bir kazanım" olarak değerlendirerek, başta Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve isimlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 21 odasıyla aynı anda 50 misafirine hizmet verecek olan 'Sırçalı Hotel'in açılışı gerçekleştirildi. Otel binasını gezen protokol üyeleri daha sonra Suriçi Avlu Kafe'de sohbet etti. - KONYA