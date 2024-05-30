Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler görüşülmeye başlandı - Son Dakika
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Politika

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler görüşülmeye başlandı

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler görüşülmeye başlandı

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Kanun teklifinin Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevk edildiği ancak tali komisyonlarda görüşülmediği belirtildi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, alt komisyon kurulmasını önerirken, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise alt komisyona ihtiyaç olmadığını düşündüklerini ifade etti. Komisyon Başkanı Muş, kanun teklifinin dağıtımından itibaren 14 gün geçtiğini ve toplantı yapabileceklerini belirtti.

30.05.2024 11:59
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Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevk edildiğini ancak tali komisyonlarda bu teklifin görüşülmediğini belirterek, konuya dair Plan ve Bütçe Komisyonuna bu komisyonlardan bir bilgi gelip gelmediğini sordu.

Türeli, bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Türeli'nin düşüncelerine katıldığını vurgulayarak, bundan sonraki uygulamalarda bu yöntemin uygulanabileceğini dile getirdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Başkanlığına sunulmasından itibaren uzunca bir süre kanun teklifinin incelenmesine fırsat verildiğini, bürokratlarla yapılan toplantıda bilgi verildiğini anımsatarak, alt komisyona ihtiyaç olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Komisyon Başkanı Muş ise kanun teklifi dağıtıldıktan sonra 10 gün içinde tali komisyonlardan herhangi bir rapor ve geri dönüş yapılmazsa ana komisyonun toplantı yapabileceğini hatırlatarak, düzenlemenin dağıtımından itibaren 14 gün geçtiğini ve bu toplantıyı yapabileceklerini söyledi.

Milletvekillerine kanun teklifini incelemek için iki haftalık bir süre verildiğini belirten Muş, konunun enine boyuna tartışılması için de milletvekillerine süre kısıtı koymadan imkan sunduklarını açıkladı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, teklife ilişkin komisyona sunum yapıyor.

Kaynak: AA

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