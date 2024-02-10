Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

10.02.2024 19:14  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimler tepki gösterdi.

Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

SİYASİLERDEN SALDIRIYA TEPKİ

Saldırı sonrası siyasi isimlerden peş peşe açıklama geldi. Saldırıyı lanetleyen isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"SUÇLULARIN EN KISA SÜREDE BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyla ilgili "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." dedi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"SALGIRGANLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ"

CHP lideri Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" dedi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"DEMOKRASİMİZE YÖNELİK BU TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"

Saldırıya ilişkin AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"DEMOKRASİ YARIŞINI KİRLETMEYE ÇALIŞAN TÜM KARANLIK GRUPLARA KARŞI BİRLİKTE OMUZ OMUZA DURACAĞIZ"

İBB Başkanı ve yerel seçimde yeniden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, saldırıyla ilgili, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, Sayın Yeniay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"SALDIRIYI LANETLİYORUM"

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu yaptığı açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Seçim sürecindeki kirli emellere, muhtemel provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Bu saldırılar millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bölemez." dedi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ ASLA YILDIRAMAYACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama

"DEMOKRASİMİZİ HEDEF ALAN BU SALDIRILARIN BİR DAHA TEKRARLANMAMASINI UMUT EDİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da saldırıya tepki gösterdi. Yavaş, yaptığı açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, Aziz Yeniay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizi hedef alan bu saldırıların bir daha tekrarlanmamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama
Küçükçekmece\'de AK Parti\'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • müslüm yılmaz: Helal olsun ekrem başkana böyle olaylara herkes tepki göstermeli. 36 20 Yanıtla

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Gündem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya siyasilerden kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement