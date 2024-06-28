Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları Ankara koridorlarında konuşulmaya başlandı.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİKLİK BAKAN KOCA'YLA SINIRLI KALMAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın gündemine bomba gibi düştü. Bakan Koca şu ana kadar iddiaları yalanlamadı.

"YUSUF TEKİN DE İSTİFASINI SUNDU" İDDİASI

Sağlık Bakanı Koca'nın yanı sıra Kabine'deki bir ismin daha görevinden ayrılacağı iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu öne sürüldü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN YUSUF TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 340 şubesi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. ADD'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" programının iptali için Danıştay'a dava açıldığı belirtildi.

DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtılan ve 27.06.2024 tarihinde onaylanan yürürlüğe giren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli eğitim programının Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 42. Maddesinde 3. Fıkrasında belirtilen "Eğitim Öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır"' hükmüne aykırı olarak yürürlüğe koyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından, 20.06.2024 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve akabinde "Eğitim programının" iptali için 24.06.2024 tarihinde Danıştay'a dava açılmıştır.

Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezimize bağlı 340 şube ve üyeleri 28.06.2024 tarihinde bulundukları İl ve İlçelerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında basın açıklaması ve suç duyurusunda bulunmuşlardır."

YILMAZ TUNÇ VE VEDAT IŞIKHAN DA İSTİFA EDECEK

Öte yandan Kabine'deki değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da değişeceği iddia edildi.