Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
19.02.2026 14:19  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi
Haber Videosu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz" mesajı verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın yankıları sürerken Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etmek için İYİ Parti binasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ismin basın açıklaması yapması bekleniyor.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu süreçte, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz" mesajı verdiği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamanın ardından gerçekleşen Yavaş–Dervişoğlu görüşmesi, olası ittifak ve adaylık senaryoları üzerinden farklı yorumlara neden oldu.

"KORKAK" ÇIKIŞI HALA ZİHİNLERDE

Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde o dönem İYİ Parti'nin başındaki isim olan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediklerini söylemi; ancak Yavaş'ın korktuğu için aday olmadığını belirtmişti. Yavaş da bu sözlere "Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor" sözleriyle karşılık vermişti.

Fatih Erbakan, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Lale Kıranlı Lale Kıranlı:
    Mansur da çok yaşlı ve ankaranın hali ortada! 27 18 Yanıtla
    Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    tayyipten cok daha genc bide boyle düsün 13 15
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İnce milyonluk konserlerin açıklamasini yapsın 16 22 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    yakısır 17 17 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    lale uza trol 11 14 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    la bunlar boş işler denediniz olmadı zaten hala niye yirtinorsunuz 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
13:57
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:18:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, İYİ Parti binasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.