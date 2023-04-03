Kulisleri sarsan iddia: CHP ve DEVA Partisi, vekil sayısı konusunda anlaşmazlığa düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ikinci Togg'un sahibi de tanıdık bir isim

İttifakta liste krizi! Babacan "Söz vermiştin" dese de CHP liderinin başka bir planı var

Çok konuşulacak bir seçim vaadi daha: Kazanırsak 299. maddeyi hemen kaldıracağız

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Partiler ve liderler de çalışmalarını buna göre şekillendiriyor.

LİSTELER İÇİN HUMMALI HAZIRLIK VAR

YSK'nın ilanına göre cumhurbaşkanlığı yarışında 4 isim bulunacak. Bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Bunların yanı sıra vekil seçimleri içinse partilerin liste hazırlama çalışmaları sürüyor.

9 NİSAN'A KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKİYOR

Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 9 Nisan günü en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bağımsız milletvekili adayları da aynı gün saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvuru yapacak.

CHP LİSTESİNDE BABACAN KRİZİ

Listelerin teslim edilmesine sayılı gün kala kulislerde dikkat çeken bir iddia dile getirildi. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'da bulunan Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planlıyor. Ancak bu duruma daha önce 20 vekil sözü verildiği öne sürülen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın tepki gösterdiği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun ise DEVA Partisi'ne 20 milletvekilliği vermeyeceği, 3 olarak planlanan vekil sayısını 5'e çıkarılabileceği ifade ediliyor. Bazı DEVA Partisi yöneticilerinin ise Kılıçdaroğlu için, "Adam bizi sattı" dedikleri iddia edildi.