Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya\'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır. Bunun için kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmuyor. Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok." dedi.
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kepez ilçesinde düzenlenen mitingde, 22 yılda eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma, turizmden tarıma Antalya'nın adeta yeniden inşa edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya ayrı bir ilgi gösterdiğini söyleyen Ersoy, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Antalya'nın uzun yıllar yok sayılan, görmezden gelinen sorunlarının çözümü için hükümetin her türlü imkanı sağladığını kaydetti.
Ersoy, hükümetin sorunların çözümü için sağladığı destekler sayesinde Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, 2023 yılında Antalya'nın transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı bilgisini verdi.
Türkiye'yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini kalıcı hale getirmek istediklerini aktaran Ersoy, "Hedefimiz Antalya'yı geleceğe hazırlamaktır. Bunun için kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmuyor. Antalya'nın ideolojik takıntılarla zaman kaybetmeye vakti yok. Antalya'nın hizmet anlamında kaybedecek zamanı yok. Biz Antalya'yı birilerinin siyaset malzemesi haline getirmesine rıza gösteremeyiz." dedi.
Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle 2019 yılında kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla dünyanın dört bir yanında Antalya'nın tanıtımını gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "200'den fazla ülkede Antalya'yı, Alanya'yı, Kemer'i tanıtıyor, Amerika'da, Rusya'da, Almanya'da Manavgat'ın, Kaş'ın güzelliklerini gösteriyoruz. Her yıl dünyanın en tanınan isimlerini şehrimizin reklamını yapması için Antalya'ya getiriyoruz. Yeni yatırımları şehrimize çekiyoruz. Turizmi sadece 4-5 ayla sınırlandırmıyor, 12 aya yaymak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
"Bu başarısızlık Antalya'nın kaderi olamaz"
Bakan Ersoy, Antalya'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak tarihin en önemli projelerini hayata geçirdiklerini, arkeolojik hazineleri kazıp çıkartmakla kalmadıklarını, restorasyon yaparak yeniden ihya ettiklerinin altını çizdi.
Tüm desteklere rağmen Antalya'yı yönetenler son yıllarda temel altyapı problemlerini çözme konusunda dahi yeterli başarıyı gösteremediklerine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:
"Bu başarısızlık Antalya'nın kaderi olamaz. Bunu değiştirmek, Antalya'nın dünya turizm merkezleriyle olan rekabetinde öne geçmesini sağlayacak güce kavuşması bizim elimizde. Antalya'mızın biriken birçok sorunu var, ancak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunu yok. Yeter ki şehrimizin yönetimi ehil ellere verelim. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Antalya'da üniversitemizle, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, sektör temsilcilerimiz ve siz değerli Antalyalı hemşerilerimizle el ele vererek bu hedeflerimize ulaşacağız."
Mehmet Nuri Ersoy, Antalya olarak bu hedeflere bir adım daha yaklaşmak adına 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün seçileceğine inandığını kaydetti.
Ersoy, Antalyalıların "Türkiye Yüzyılı" mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Tütüncü: "31 Mart'tan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak"
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de kentin AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemlerde daima hizmet aldığını, en güzel yıllarını yaşadığını söyledi.
Son 5 yılın Antalya için kayıp olduğunu belirten Tütüncü, "Antalya'nın kaybedilen geçmiş yıllarını, zamanını hep birlikte iade edeceğiz. 31 Mart'tan itibaren Antalya'da yeni bir dönem başlayacak. İmar, ulaşım, altyapı gibi sorunların hepsini çözeceğiz. Eserlerimizle, projelerimizle Antalya'nın ve bütün ilçelerinin altın çağını başlatmaya hazırız." diye konuştu.
Antalya'nın AK Partili bir belediye tarafından yönetilmeyi hakkettiğini ifade eden Tütüncü, büyükşehrin yanı sıra tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağına inandığını vurguladı.
AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de mitingdeki coşkunun Antalya'nın seçime hazır ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Cumhur İttifakı ile Antalya'nın yeniden şahlanacağını ve tüm ilçelerde altın çağı başlatacaklarını belirten Çetin, AK Parti'nin eserleriyle, hizmetleriyle vatandaşın gönlünde taht kurduğunu kaydetti.
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu belirterek, bugünkü keşmekeşliğin İstanbullulara büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Aydın, İstanbul'un sorunlarını anlatırken, diğer adayların projelerinin bugünkü durumu kanıksattığını ve İstanbulluları buna alıştırmaya çalıştığını ifade etti. Aydın, İstanbul'un daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için İstanbulluların kendi İstanbul tasavvurlarını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni döneme ait projelerini tanıttı ve Çorum'u marka kent yapmayı hedeflediklerini söyledi. Aşgın, kongre ve kültür merkezi inşa edeceklerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan, Midyat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde açılan kütüphane ile Mardin'in gençlerinin okuyarak ve öğrenerek zaman geçireceğini belirtti. Ayrıca, kütüphanenin Prof. Dr. Talip Yaşar Alp'in ismini taşıyacağını ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Açılışta konuşan Vali Akkoyun ve Belediye Başkanı Şahin de kütüphanenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.
Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya otoyolu ile yolculuğun 1 saat bile sürmeyeceğini ve Antalya'dan 45 dakikada Alanya'ya gidilebileceğini söyledi. Uraloğlu, Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 181 milyar liralık yatırımları da açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
Ankara'da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi ve aylardır ormanlık alanlardaki barakalarda saklandığı belirlendi.
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