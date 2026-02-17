Kürt Meselesi İçin Liderler Zirvesi Çağrısı - Son Dakika
Kürt Meselesi İçin Liderler Zirvesi Çağrısı

Kürt Meselesi İçin Liderler Zirvesi Çağrısı
17.02.2026 14:49
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kürt meselesinin çözümü için liderler zirvesi önerdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel ve köklü sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde bir liderler zirvesi toplanmalı." dedi.

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Partisinin yerel yönetimlerine çağrı yapan Bakırhan, ramazanın bereketini, yoksul ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını istedi.

Orta Doğu'da "yeni düzen" senaryolarının konuşulduğuna işaret eden Bakırhan, Türkiye'nin, etnik ve inançsal fay hatlarını tetikleyen senaryolardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Kürtlerle stratejik ve tarihi ortaklıklar kurulması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Emperyalist kışkırtmalara ve savaş planlarına karşı, demokratik ve Orta Doğu birliğini öneriyoruz. Sınırlara ve ulusal egemenliklere saygı duyulduğu ve sınır geçişlerinin kolaylaştırıldığı, halkların yeniden yerinde yönetim haklarının güvenceye alındığı, etnik veya mezhep üstünlüklerinin olmadığı, ekmeğin adil ve eşit bölündüğü demokratik bir Orta Doğu Birliği teklifi yapıyoruz." diye konuştu.

Herkesi "tutarlı davranmaya" davet eden Bakırhan, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için terör örgütü elebaşının statüsü ve çalışma koşullarının, fiili değil resmi ve yasal bir düzenlemeyle belirlenmesi ve güvence altına alınması talebinde bulundu.

Bugünü değil, tarihi kurtarmak, geleceği doğru temeller üzerine kurmak için süreci "terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın dahil olduğu" siyasetin dili ve iradesiyle yürütecek bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç olduğunu belirten Bakırhan, bu mekanizmanın iktidar ve muhalefetin sürece katılımını sağlayacağını, güvenlik ve siyasetin dengesini de kuracağını ifade etti.

Bütün siyasi parti liderlerini bir araya gelmeye çağıran Bakırhan, şu görüşleri paylaştı:

"Bugün siyasi parti liderleri olarak bir araya gelmeyeceksek ne zaman geleceğiz? Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel ve köklü sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde bir liderler zirvesi toplanmalıdır. Artık Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ertelenemez. Önüne başka gündemler konamaz. Gündelik siyasetin malzemesi bu mesele yapılamaz. Hiçbir siyasi liderin bu sorumluluktan kaçma lüksü yok. Bu sebeple geleceği birlikte yazacak bir zemini var etmek için tüm liderlerin dahil olduğu liderler zirvesini artık gerçekleştirelim."

"Eski dille yeni Türkiye raporu çıkarılamaz"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmalarına değinen Bakırhan, raporda yeni tariflerle uğraşılmamasını, sürecin gereklerine odaklanılmasını talep etti. Raporun tarihsel korkulara, tabulara sıkıştırılmaması ve yeni bir perspektif içermesi gerektiğini aktaran Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi işler yeni bir siyasi dille yapılır. Eski dille yeni Türkiye raporu çıkarılamaz. Eski zihniyetle demokratik Türkiye'yi inşa edecek bir rapor oluşturulamaz. Çok açık söyleyelim, 40 yıldır bize vura vura söyletemediklerini, bugün bize gül uzatarak asla söyletemezler. Bu rapor Kürt meselesini terör parantezine almamalıdır. Kürt meselesi bir terör meselesi değil, demokrasi ve özgürlükler meselesidir. Bir güvenlik meselesi değildir. Meclis raporu ve buna dayalı olası düzenlemeler, meseleyi asimilasyon mantığıyla ele alır ve terör parantezine sıkıştırırsa demokratik çözüm yara alır."

Kalıcı çözümlere odaklanılmasını isteyen Bakırhan, "Komisyonun raporu yenilikçi, ezberlerden uzak, şu ana kadar oluşan algılardan uzak, demokratik ve kapsayıcı olmalıdır ki yeni bir yaşamın kapıları aralansın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarınının "Erken seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu ise "Biz, Türkiye'nin 100 yıllık meselesine biraz odaklandık. Partimiz her zaman seçime de hazır ama şu anda böyle bir gündemimiz yok. Böyle bir karar alınırsa da partimiz zaten hazır bir durumda bekliyor." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

Kürt Meselesi İçin Liderler Zirvesi Çağrısı

24 saat son dakika haber yayını
Kürt Meselesi İçin Liderler Zirvesi Çağrısı
