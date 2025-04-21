Kurtulmuş: Çocukların Geleceği Umut Veriyor - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Çocukların Geleceği Umut Veriyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, savaş altındaki çocuklar için duyarlılıkla adalet çağrısında bulundu.

21.04.2025 12:48
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TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen törende çeşitli ülkelerden gelen çocuklarla buluşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın dört bir tarafında savaşlarla, katliamlarla, bombalar altında hayattan koparılmış olan milyonlarca, on binlerce çocuğun olduğunu biliyoruz. En başta Filistin'de, Gazze'de şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada ifade ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen törenle dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla buluştu. Kurtulmuş'un konuşmasından önce bazı çocuklar Kurtulmuş'a misafirperverlikleri için teşekkür ettiler. Kurtulmuş, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli bayramlarından birisi olduğunu hatırlatarak, "Bu bayramın bir tarafı ulusal egemenlik yani milli iradeye sahip çıktığımız, bağımsızlığımızı kazandığımız milletin iradesinin yansıması için bir Meclis kurarak hem bu Meclis'te Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz hem de devleti kurduğumuz yani bugün çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve diğer tarafıyla da bu Cumhuriyetimizi geleceğe doğru taşımak için de bunun bir çocuk bayramı haline dönüştürülmesinin önemli bir resmi günüdür. Yani bir tarafta devleti kurmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni inşa etmek, bağımsızlığımızı kazanmak, geleceğimizi teminat altına almak, diğer taraftan da geleceğimizi teminat altına alacağımız gençlerimizi önemsediğimizi. Aslında bu ülkenin, bu devletin geleceğinin sadece geçmişte yaşananlarla değil, siz gençlerin, ülkenin gençlerinin omuzlarında yükseleceği fikriyle Cumhuriyetimizin kurucuları başta Birinci Meclisin Başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu günü ayrıca çocuk bayramı haline çevirmişlerdir. Dünyada zannediyorum resmi bayramını çocuk bayramı olarak da kutlayan tek ülke Türkiyedir. Böylece hem geçmişimize hem milli mirasımıza, milli bağımsızlığımıza saygı çıkıyor hem de geleceğimizi önemle inşa etmenin kararlılığında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, çocukların davranış ve gülüşleriyle büyüklere ders verdiğini belirterek, "Gençler aynı dili konuşmasa da aynı lisanla birbirlerine muhatap olamasa da aslında aynı gönül diline sahip olabildikleri, gülüşlerinin aynı olduğu, gelecek ümitlerinin aynı olduğunu bu 23 Nisan Festivali dolayısıyla hem bizlere hem bütün dünyaya gösteriyorlar. Her birinize hayatınızda üstün başarılar diliyorum. Hayatınız hep gülerek, hep umut içerisinde, hep güzellikler içerisinde, hep birlikte barış içerisinde eserlik içerisinde geçsin. Ancak sizlerin de bildiği gibi bugün dünyanın dört bir tarafındaki akranlarınız maalesef onların bir kısmı şanslı durumda değildir. Dünyanın dört bir tarafında savaşlarla, katliamlarla, bombalar altında hayattan koparılmış olan sizin akranlarınız ya da sizden küçük milyonlarca, on binlerce çocuğun olduğunu biliyoruz. En başta Filistin'de, Gazze'de şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada ifade ediyoruz. Yine aynı şekilde dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler, baskılarda hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının var olduğunu da üzülerek ifade etmek istedim. Yine benzer şekilde açlıkla, susuzlukla ve besinsizlikle sınanan ve bir kısmı açlık dolayısıyla dünyanın yoksul bölgelerinde hayattan koparılan çok sayıda gencimizin evladımızın olduğunu da biliyoruz. Aslında açlıktan hayatını kaybeden gençlerin sorumluluğu bilinçsizce onların aç kalmasına duyarsız kalan biz siyasetçilerin de sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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