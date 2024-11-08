Kurtulmuş'tan Güney Kore'ye Ziyaret Daveti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Güney Kore'ye Ziyaret Daveti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek ilişkileri güçlendirdi.

08.11.2024 10:48
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) nedeniyle bulunduğu Brezilya'da Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) nedeniyle bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brasilia'da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı seçilen Woo Won-shik'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

Türkiye ve Kore'nin mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte birbirlerini çok yakın hisseden iki millete sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, halklar arasındaki bu kardeşliğin Türkiye ve Güney Kore arasındaki ikili ilişkilere de olumlu katkı sağladığını belirtti. 2012 yılından bu yana Türkiye-Güney Kore arasında stratejik ortaklık seviyesinde ilişkinin bulunduğunu ve bu ilişkilerin sürekli olarak gelişme istidadında olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ülkeler arasındaki karşılıklı ziyaretlerin de ikili ilişkileri çok daha güçlü hale getireceğini belirtti.

Türkiye'ye davet

Kurtulmuş, ayrıca Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, savunma sanayii, enerji, turizm alanlarının yanı sıra her alanda ortak çalışmanın iki ülkenin de yararına olacağını söyledi.

Görüşmede; AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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