Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan politikalarını eleştirerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

22.10.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İsrail, uluslararası hukukun kaidelerini dibinden bombalayarak yok ediyor. Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın egemenliğini yok ediyor. Bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki 'Bana kim karşı çıkarsa çıksın herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim' diyor. Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Angola Ulusal Meclis Başkanı Cerqueira ile görüştü. Her iki ülke arasında parlamento başkanları düzeyinde ilk temas olan bu toplantının, Ankara'da, milli iradenin merkezi TBMM'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Angola Meclis Başkanı Cerqueira ve heyetini ağırlamaktan, bu güzel görüşmeyi gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Angola, Afrika'nın önemli ülkelerinden birisidir. Mesafeler uzak olmakla birlikte Türkiye ile sıcak ilişkileri geliştirme noktasında ilerleyen bir ülke. Her iki ülkenin devlet başkanlarının gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerini stratejik seviyeye çıkartmak bakımından önemli bir adım oldu. Yapılan anlaşmaların gereği olan özellikle savunma sanayi, turizm ve alt yapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğinin kapıları açılmış oldu. Ümit ederim ki, imzalanan bu anlaşmalar çerçevesinde varılan mutabakatların sonuçlarını almak en kısa sürede mümkün olsun ve iki ülke arasında başta ticari ilişkiler olmak üzere ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek sağlansın. Şu anda esasında düşük seviyede olan ikili ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesine çıkması ilk plandaki hedeflerimizdendir. Ümit ederim bunu gerçekleştirmek kısa süre içerisinde mümkün olacaktır."

Cerqueira, Türkiye gibi büyük ülkelerle her alanda yapılacak iş birliklerine önem verdiklerini söyleyerek, Türkiye ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cerqueira, bir soru üzerine, Angola'dan Türkiye'ye devlet ve anayasa başkanlarının geçmişte ziyaretler gerçekleştirdiğini ancak yasama olarak ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı. Parlamentolar arası diplomasiyle çalışmasının önemine dikkat çeken Cerqueira, barışı sağlamak, uluslararası arenadaki çatışmaları sonlandırmak ve insani yardım gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Kurtulmuş, bir gazetecinin 'İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Beyrut'ta Hariri Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Geçtiğimiz günlerde İsrail tehdidine ilişkin Meclis'te bir kapalı oturum düzenlendi. İsrail tehdidi hala sürüyor mu, değerlendirmeleriniz ne olur?' şeklindeki sorusuna "İsrail'in bölgede sadece Filistinlilere, sadece Araplara değil bölge halklarının tamamına karşı olduğunu; bölge halklarını köleleştirmek, kendi emri altına almak, bölge ülkelerinin egemenliğini ortadan kaldırarak arz-ı mevud'u gerçekleştirmek için son adımı atmak üzere olduğunu sadece biz söylemiyoruz, şu anda 'Gazze kasabı' lakabını çoktan hak etmiş olan İsrail'in Başbakanı diyor ki 'Artık savaş yeni bir safhaya gelmiştir, bu da kıyamet savaşıdır.' Kendi paranoyak birtakım dini hezeyanlarının üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyada hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu bizatihi kendisi ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, uluslararası hukukun geride kaldığını belirterek, "Aslında İsrail, uluslararası hukukun kaidelerini dibinden bombalayarak yok ediyor. Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Lübnan'ın egemenliğini yok ediyor. Bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki 'Bana kim karşı çıkarsa çıksın herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim'. Netanyahu ve çetesi Orta Doğu'da büyük bir ateş çukuru açmıştır. Bu saldırgan tavrını devam ettirdiği sürece bu ateş çukuruna kendileri düşecektir. Bölge halklarının bir an evvel birlik ve beraberlik içerisinde, dünyada adaletten hakkaniyetten yana olan insanların da birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırganlığı durdurması lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Angola, İsrail, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.