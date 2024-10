Kurtulmuş'tan İsrail Uyarısı

Politika

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumunun, bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş, Meclis'in yasama ve denetim görevlerinin dışında demokrasinin, milli birlik ve kardeşliğin teminatı olan en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Günümüzün bölgesel ve küresel kriz, çatışma ve kaos ortamının getirdiği şartlar göz önüne alındığında özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada artık şirazesi kaçmış olan şekilde İsrail'in saldırgan tutumunun devam ettiği ortamda Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekili arkadaşlarımızın, bütün siyasi parti grupların, bütün farklı kimliklerin bu birlik ve beraberlik ruhuna ciddi şekilde katkı vereceklerine inanıyorum. Günümüzde yaşadığımız şartlar artık zembereğinden boşalmış bir dünya sisteminin, artık çivisi çıkmış bir dünya sisteminin nereye doğru evrileceği belli olmayan yeni çatışma ve gerilim ortamlarına gebe olduğunu da ortaya koymaktadır. Özellikle Gazze'yle başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye ulaşmıştır. Arkasına aldıkları sözde bir dini itikat sonucu Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı kontrolü altına almak isteyen bu gözü dönmüş çetenin, hiç şüphesiz hedefinde bulunan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin bu çerçevede hem Filistin meselesinde barışı sağlayacak perspektifi koruması ama ondan da daha önemlisi, İsrail'in bu saldırgan tavırlarını önleyecek programları ortaya koyması şarttır. Gazze meselesinin başından itibaren, devlet ve millet olarak birlikte hareket ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu saldırganlığın durdurulması ve Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistin halkının barış içerisinde yaşayabileceği bir ortamın tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik" dedi.

Kurtulmuş, dünyanın her bölgesinde, hemen hemen her yerinde farklı güç merkezlerinin, farklı güç denklemlerinin ortaya çıktığına işaret ederek, "Bu çerçevede, Türkiye bu yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin çok taraflı, etkin ve barış eksenli dış politikasının önemli araçlarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, güçlü ve etkin bir parlamento olarak Türkiye'nin yeni dünyanın şartları içerisinde önemli bir şekilde gelişmesine ve siyasetini güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA