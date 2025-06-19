Kurtulmuş\'tan NATO Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO karargahındaki Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, NATO karargahındaki Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da yer aldı.

Kurtulmuş, daha sonra NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

NATO PA Başkanı Perestrello ile resepsiyonda bir araya gelen Kurtulmuş, ayrıca Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova, NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai'nin de aralarında olduğu bazı parlamento başkanları ve temsilcileriyle de görüşerek sohbet etti. - BRÜKSEL