AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansı yok" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile vatandaşlar da bulundu.

ÖZDENÖREN'E RAHMET DİLEDİKonuşmasının başında bugün hayatını kaybeden Şair Rasim Özdenören'e Allahtan rahmet dileyen Kurtulmuş, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden, yedi güzel adamdan birisi olan gerçekten Cumhuriyet Dönemi'nin abidevi edebiyatçılarından birisi olan Rasim Özdenören üstadımıza Allahtan rahmet diliyorum mekanı ali, makamı cennet olsun temennisinde bulunuyorum. Türk edebiyatına, kültür dünyasına yaptığı katkıları da hayırla yadederek rahmetle analım" dedi.'TÜRKİYE'Yİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İLERİYE TAŞIMAK İÇİN BİRİKİMİMİZ MEDENİYETİMİZ MEVCUT'Açılışı yapılan Kültür Merkezi'nin Burdur'un kültürünün gelişmesinde hem Burdur halkına ve gelecek nesillere hizmet etmekte hem de Türkiye'nin kültürünün ileri gitmesinde büyük bir katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Kökü mazide olan bir ati olarak Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için her türlü birikimimiz medeniyetimiz mevcuttur. Yeter ki bunu ortaya çıkarabilelim, yeter ki bu değerler etrafında bütünleşebilelim, bu değerler etrafından daha ileriye doğru gidebilelim. Bu anlamda yeniden güçlü büyük Türkiye idealinin en temel göstergeleri güçlü şehirlerdir. Güçlü Büyük Türkiye idealinin merkezleri güçlü büyük şehirlerdir. Her şehir kendi imkanı nispetinde kendi ellerindeki potansiyeli en güzel şekilde kullanarak daha, ileriye gitmek mecburiyetindedir" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR ÜLKE OLARAK AYAKTA DURMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK'Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka bir şansının olmadığına dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Şöyle bir bakıyoruz, büyük devletlerin büyük güç merkezlerinin üzerinde kendi çıkarlarını en yükseğe çıkarmak için gayret sarfettiği bir coğrafyanın tam orta noktasındayız. Kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sadece iki ülke arasında değil, Rusya ile batı arasında bir savaştır. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan büyük mücadeleler sadece petrol ve doğalgaz arama faaliyeti değil, büyük güçlerin 21'inci yüzyılda dünyada hakim olma mücadelesinin bir göstergesidir. Türkiye'nin güneyinde maalesef Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör örgütleri üzerinden verilen oradaki mücadele de yine büyük güçlerin terör örgütlerini maşa olarak kullanarak güç elde etme mücadeleleridir. Böyle bir ortamda Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke olmak zorundadır. Güçlü olmak her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor. Sanayisiyle, ulaştırmasıyla, sağlık sektörüyle, özellikle savunma sanayiyle, yüksek teknolojileriyle, eğitimiyle, kültürüyle sanatıyla her alanda güçlü olan bir Türkiye ancak bu bölgede ayakta durabilir. Güçlü, bağımsız ve dünyadaki gidişata yön verebilecek muktedir bir Türkiye için hep beraber çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek zorundayız" dedi.'RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞTA HER İKİ TARAFLA KONUŞABİLEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR'Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşta her iki taraflarda konuşabilen, müzakere edebilen ve her iki tarafa da kendi fikirlerini anlatabilen dünya da sadece tek Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna hem Rusya lideriyle onlarca görüşme yaparak işi belli bir noktaya getirdi. Bir görüşme kalmıştı. İşin tam biteceği noktaya gelinmişken bu savaşın bitmesini istemeyen unsurlar maalesef o müzakereleri bir şekilde sabote ederek savaşın devam etmesinin önünü açtılar" diye konuştu.AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL DİVAN TOPLANTISI'NA KATILDIAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açılışın ardından Kültür Merkezi'nde AK Parti Burdur Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Kurtulmuş, burada partililere yaptığı konuşmasında Türkiye'nin artık bir seçim sürecine doğru gittiğini belirterek, "Kaybedecek hiçbir günümüzün, dakikamızın olmadığını hepiniz gayet iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş "Türkiye'nin hedefi, amacı içinde yaşadığımız bölgede hiçbir terör örgütünün varlığını sürdürmemesi, terör örgütlerinin bu topraklardan sökülüp atılmasıdır. Çünkü yıllardır devam eden bu terörün en büyük zararı bizatihi bu bölgede yaşayan halkadır. Eğer terörle uğraşmamış olsaydı Türkiye, trilyonlarca dolar parayı maalesef bu alanda kaybetmez bugün olduğumuz noktadan çok daha ileri bir noktada olurduk ama işte görüyorsunuz terör ortamının devam etmesinden medet umanlar da var. İran'da üçlü zirvenin ardından uzağımızda yine bombalar patladı. Zaho'da çok sayıda sivil insan vefat etti. Öncelikle orada vefat eden sivillere Allahtan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş Irak halkının bu değerli fertlerine ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Biz bu bölgede herkesin barış içinde yaşamasını isteriz. Sivil halkın en ufak bir şekilde kılına zarar gelmemesi için özel bir gayretimiz olduğunu cümle alem biliyor. Burdur'dan bir kere daha ifade etmek isterim orada yaşanan olayın arkasındaki gerçek neyse bunun ortaya konulması için Türkiye ilk andan itibaren Dışişleri üzerinden ilan ettiği pozisyonunu korumaktadır. Biz Iraklı yetkililerle bu olayın ortaya çıkarılması için her türlü bilgi ve belgenin paylaşılarak bu olayın gerçeklerinin ortay çıkarılması için iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Artık yeter. Bu bölge insanları terörden bombadan katliamlardan bu tür cinayetlerden çok çekti" diye konuştu.'MANGALDA KÜL BIRAKMIYORLAR'

6'lı masa hakkında da konuşan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Şimdi 6 artı 1, o 7'yi de unutmayın. Konuşuyorlar ya görseniz mangalda kül bırakmıyorlar. Ama inanın Allah muhafaza 'hadi gel kardeşim Türkiye'yi yönet' desen nasıl yöneteceklerine dair ortak tek bir cümleleri yoktur. İftira falan atmıyoruz. Libya tezkeresi geçecek 6'lı masanın iki büyük aktörü İyi Parti ve CHP biri hanyaya, biri Konya'ya gitti. Biri evet dedi, biri hayır dedi. Türkiye, Libya'da operasyon yapsın mı yapmasın mı temel bir soru bu. Ama masanın altındaki yedinciyi kızdırmamak için koskoca Cumhuriyet Halk Partisi buna dahi hayır dedi. Türkiye'nin milli sanayi hamlesi ile ilgili görüşünüz nedir diye soruyorsunuz, sorduğunuz zaman hepsi diyor ki, tabi biz de bunu devam ettireceğiz. Ama masanın altındakilerin sözcüsü daha geçenlerde konuştu dedi ki 'Biz 6+1'lik masayız. İktidarı kazandığımızda Türkiye'nin milli sanayisiyle ilgili gelişmelere son vereceğiz' dedi"