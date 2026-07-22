Kurtulmuş ve Dervişoğlu\'ndan Terör Mesaisi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü. Dervişoğlu, görüşmenin ardından Kurtulmuş'u uğurladı. Dervişoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Meclis Başkanı bizden önceki ziyaretlerde olduğu gibi gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmayacağını ifade etti. Ben de grup toplantısında söylediğim gibi kendisine sorulması gereken bütün soruları yönelttim; herhangi bir taslak metin var mı, bir kanun teklifi taslağı hazırlandı mı, üzerinde konuşulacak müspet bir vesika var mı? Bu soruları sorduğumda, hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Yine uygun olmayan zeminlerde önemli kararlar alınıyor. Dolayısıyla ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına olacak ve kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkları kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'KARŞI DURUŞLARIMIZI İFADE ETTİK'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un görüşmede sarf ettiği ifadeleri temenni boyutuyla ele alacaklarını kaydeden Dervişoğlu, "O düşüncelerini söyledi ve biz de karşı duruşlarımızı ifade ettik. Komisyon ilk aşamasından itibaren neye karşıysak bugün de aynı tutumumuzun devam ettiğini söyledik. Bütün bunların ön şartı; örgütün silah bırakmasıydı. Görünen ve anlaşılan odur ki, tabii bu bilgileri resmi makamdan alamıyoruz ancak terör örgütünün Kandil'deki yöneticilerinin beyanları ile İmralı'ya gidip gelen ulakların ifadelerinden tespit edebilme imkanımız var. Bölge coğrafyasındaki eylemlerin aslında sadece bir ülkeye mahsus terör örgütü tarafından değil, kolektif şuurla yapıldığını ifade edenler de var. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nun yaptığı son toplantıda; örgütün silah bıraktığına dair bir emareye rastlanmadığı zimmi olarak ifade edilmiş. Kaygılarımızı ifade ettik. Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör örgütü karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği yönündeki düşüncemizi ifade ettik" diye konuştu.

Dervişoğlu ayrıca görüşmede sürece karşı olan tutumları ile yasaya karşı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

'HERHANGİ BİR TAKVİM VERİLMEDİ'

Yasanın TBMM Genel Kurulu'na gelmesine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Bir aciliyet varmış gibi davranılıyor. Bu tabii örgütün beklentilerinden kaynaklı bir şey, bizim de söylediğimiz o. Bu süreci bir terör örgütünün lideri ya da mensuplarının yol göstericiliğiyle gerçekleştirilmiş olmalarının kabul edilebilir bir yanı yok. Zaten bu çalışmayı zedeleyen de budur. Bu işler ilk defa terör örgütü başının Meclis kürsüsüne davetiyle başlamıştır. Onların bir aciliyeti var. O aciliyete binaen de zaten söyledim; örgüt istiyor, örgütün siyasi uzantısına taleplerini seslendiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Meclis aracılığıyla onay veriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütünün karşısında zor durumda bırakır. Bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Ancak arzulanan Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum. Terör örgütünün dayatmasıyla Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve TBMM'yi de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşıyız" değerlendirmesinde bulundu.