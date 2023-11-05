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Özgür Özel'in başkan seçildiği kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti - Son Dakika

Özgür Özel'in başkan seçildiği kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti

Son Güncelleme: 05.11.2023 10:14

Yaşadığı seçim hezimetlerine rağmen koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde kaybetti. Kılıçdaroğlu CHP tarihinde kurultayda kaybeden ilk başkan olarak tarihe geçerken, kurultayda parti tarihine geçen bir olay daha yaşandı. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama tarihte ilk kez ikinci tura kaldı.

CHP'de genel başkanlığa Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay'a deyim yerindeyse Kemal Kılıçdaroğlu damga vurdu. Art arda aldığı seçim yenilgilerine rağmen koltuğu bırakmamakta ısrarcı davranan Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybeden ilk başkan olarak tarihe geçerken, kurultay oylaması da ikinci tura kalarak bir ilki yaşattı.

Kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti

KILIÇDAROĞLU KURULTAY SALONUNDAN HÜSRANLA AYRILDI

Yaşadığı 12 seçim hezimetine rağmen koltuğundan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde kaybetti. Seçimlerin ardından yapılan 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp yeniden göreve gelmenin hayalini kuran Kılıçdaroğlu kurultay salonundan hüsranla ayrıldı.

Kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti

KURULTAYDA KAYBEDEN İLK BAŞKAN

Kılıçdaroğlu böylece CHP tarihinde kurultayda kaybeden ilk genel başkan olarak tarihe geçti.

Kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti

İLK KEZ KURULTAY İKİNCİ TURA KALDI

Kurultayda parti tarihine geçen bir olay daha yaşandı. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama tarihte ilk kez ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

Kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti

8. GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in başkan seçildiği kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel'in başkan seçildiği kurultayda yaşanan 2 olay CHP tarihine geçti - Son Dakika
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