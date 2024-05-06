Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kardeş Şehir İlişkileri Geliştirildi

Politika

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Başkan Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Kent ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda, kurulan 8 yeni ihtisas komisyonu için üye seçimi yapılırken toplantıda konuşan Başkan Günel, "Bugüne kadar benim için Kuşadası'nın menfaatleri her zaman siyasetin üzerinde oldu" dedi.

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında turizm kentleri için büyük önem taşıyan kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için iki önemli adım atıldı. Belediye Meclisi, Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş kenti Marl Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Şehir Eşleştirme Toplantısı ile 2024 Uluslararası Gençlik Toplantısına katılım sağlanması ve kentin temsil edilmesi kararı aldı.

Toplantıda ayrıca Senegal'in Bambey şehri ile kardeş şehir olunması kararı alındı. Kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, kardeş şehir olma talebinin Bambey'den geldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler içerisinde önemli bir aktör olan Senegal'in farklı dinamikler barındırdığını belirten Başkan Ömer Günel "Senegal'in Bambey kenti özellikle UNESCO'nun kültür, sanat ve spor alanında yürüttüğü projelere dair fon temini noktasında önemli bir şehir. Kuşadası ile Senegal'in ne alakası var dememek lazım. Kardeş şehir ilişkileri Avrupa Birliği tarafından sunulan hibe ve fonlardan daha etkin şekilde faydalanmamızı sağlıyor. Mesela Marl ile kurulan kardeş şehir ilişkisi kentimize Engelliler Köyü'nü kazandırdı. Kuşadası bir turizm kenti ve turizm kentleri açısından uluslararası nitelik taşıyan tüm ilişkilerin büyük önemi vardır" dedi. Toplantıda, Adagöl Mesire Alanı'nda bulunan otoparkın ihtiyacı karşılama konusunda yetersiz kalması nedeniyle aynı mevkide 20 bin ile 40 bin metrekare arasında bir alan kiralanması konusu da karara bağlandı.

Kuşadası Belediye Meclis toplantısında yeni dönemde görev yapacak 8 ilave ihtisas komisyonu kuruldu. Kentin farklı kesimlerinin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütecek olan Emekliler ve Sosyal Destek Komisyonu; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu; Turizm ve Tanıtım Komisyonu; Kadın Üretim ve El Emeği Komisyonu; Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu; Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ile Esnaf ve Çarşı Komisyonuna üye seçimi de yapıldı. Başkan Ömer Günel, komisyonların etkin çalışmasının önemine dikkat çekerek "Belediye Meclis üyelerimiz arasında çok birikimli ve deneyimli isimler var. Spesifik konularda kurduğumuz komisyonlarımız aracılığıyla onların bu bilgi ve birikimlerinden kentimiz yararına istifade etmek istiyoruz" dedi.

2023 mali yılı kesin hesaplarının da kabul edildiği toplantıda yaşanan tüm ekonomik belirsizlik ve olumsuzluğa rağmen bütçe gerçekleşme oranının yüzde 78 olduğu ifade edildi. İlçe belediyelerinin ekonomik olarak her geçen gün daha kötü bir tablo içerisine girdiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel "5 yıldır devletten bir tek el arabası dahi alamadık. Yaptığımız bütçe rehabilitasyonu ile Kuşadası'nı kendi kaynakları ile yatırım yapabilen bir kent konumuna getirdik. Bugüne kadar benim için Kuşadası'nın menfaatleri her zaman siyasetin üzerinde oldu. Bu, önümüzdeki 5 yılda da böyle olacak. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımdan da aynı bakış açısını ve hassasiyeti bekliyorum" diye konuştu. - AYDIN